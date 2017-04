Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Igyen is alapíthat céget, erre figyeljen!

Márciusban több cégformánál is ingyenes lett a cégeljárási illeték és a közzétételi költségtérítés, így több mint 100 ezer forintot is spórolhat. Sőt, ha kihasználja a lehetőségeket, 3 három millió forint törzstőke nélkül is alapíthat céget - ezeket ismerteti részletesen Bacskó László, a Bacskó Ügyvédi Iroda friss közleményében.

Márciustól több cégformánál is ingyenes lett a cégeljárási illeték és a közzétételi költségtérítés: a 2017. évi II. törvény ugyanis - számos más, kisebb horderejű változtatás mellett -ingyenessé tette a korlátolt felelősségű társaságok (kft-k), betéti társaságok (bt-k), közkereseti társaságok (kkt-k) és az egyéni cégek bejegyzésének illetékét, valamint a Cégközlönyben történő közzététel költségtérítését.

Hogy a könnyítés érezhető legyen, ezekért korábban egy kft. esetén 105 ezer forintot kellett fizetni. A Cégtörvényben meghatározott szerződésmintán alapuló egyszerűsített eljárás korábban is viszonylag olcsó illetékeit szintén eltörölték.

Az új Polgári Törvénykönyv azt is lehetővé teszi, hogy a 3 millió forintos törzstőke előírás nélkül indítsanak el egy vállalkozást. Úgy is létrehozható kft., hogy az alapításkor a vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátására nem kerül sor. Cserébe az alapítók vállalják, hogy a társaság mindaddig nem fizethet osztalékot a tagoknak, amíg a nyereség összege el nem éri a törzstőke mértékét.

Ezek a változtatások a cégalapítás ingyenessé tételével egyrészt még szélesebb kör számára lehetőséget adnak a vállalkozásra. A kkv-szektor felélénkítésének jót tehet a könnyítés, míg káros hatása, hogy visszaélésszerűen cégeket alapítanak. Netán meggondolatlanul kezdenek vállalkozásba az emberek, akár súlyos adósságokat a nyakukba véve.

A magyar vállalkozásokkal szembeni közbizalom csökkenésének elkerülése érdekében a Bacskó Ügyvédi Iroda szerint célszerű lenne a különböző hitelezővédelmi eszközök megerősítése. Kiemelt jelentősége lehetne a vezető tisztségviselők és a tagok mögöttes felelősségének szélesebb körű érvényesítésének, illetve a hozzájuk kapcsolódó joggyakorlat egységesítésének.

Márciusban több tízezer cég szűnhetett meg a kormány egy két évvel ezelőtti döntése miatt: a jegyzett tőkét a korábbi 500 ezer forintról 3 millióra kellett emelni a kft-éknél március 15-ig. A határidő előtt két nappal ennek még 59 ezer korlátolt felelősségű társaság nem tett eleget.