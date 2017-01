Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ilyen a magyar valóság: "Megfélemlítenek, hogy ne kelljen bért emelni"

A kormányrendelet szabotálásával, a dolgozók megfélemlítésével, a kollektív szerződések felrúgásával spórolná meg Debrecen közlekedési társasága a béremelést - állítja a Városi Közlekedési Szakszervezetek Szövetsége (VKSZSZ).

Az önkormányzati tulajdonú társaságnál úgy döntött a munkáltató, hogy a Munka törvénykönyve (Mt.) lehetőségeit kihasználva, ezúttal a pótlékok beépítésével növeli a munkavállalók órabérét, s ezzel akár két évre előre letudja a kormányrendeletbe foglalt kötelezettségét - hangzott el a VKSZSZ szerdai ülésén.

Ez mindössze a pénzek átcsoportosítása, vagyis csak papíron tűnik béremelésnek a változás, miközben a dolgozó egyetlen fillérrel sem visz haza többet - nyilatkozta Nemes Gábor a szervezet elnöke. Ráadásul a műszakpótlékokról és egyéb pluszjuttatásokról a legtöbb helyen kollektív szerződés rendelkezik, amelyet nem lehet következmények nélkül felrúgni, mert az pedig a Munka törvénykönyvével ellentétes. De a pótlékok mértékét is az Mt. szabályozza, annak beépítése ezért is aggályos, miközben az Mt. valóban lehetőséget ad a munkáltatónak az alapbér és a pótlék összevonására.

Arra viszont nem ad jogosítványt, hogy ezt a módszert akár a kollektív szerződések felrúgása és a munkavállalók megfélemlítése árán is megtegye - hívják fel a figyelmet. A szakszervezetek attól tartanak, hogy a debreceni kuriózumból általános gyakorlat lesz, s a többi nagyvárosi közlekedési céget üzemeltető önkormányzat is ilyen megoldást próbál majd alkalmazni.

Meglepetésszerű letámadás?

Debrecenben a cégvezetés úgy kezdett hozzá a bértárgyalásokhoz, hogy a szakszervezetek elé tette a pótlékok beépítéséről szóló javaslatát, s amikor az érdekvédők többsége ezt nem írta alá - attól is tartva, hogy a pótlék viszonylag jelentős mértékével a munkáltató akár két évre is letudná a bérrendezést -, felállt a tárgyalóasztaltól, s azóta egyenként veszi rá a munkavállalókat az új munkaszerződésre.

A cégen belül elterjedt a hír, hogy aki nem fogadja el az új ajánlatot, azt kirúghatják, sőt még az a félelem is lábra kapott, hogy ha csak egyetlen ember is ellenáll, s nem írja alá a külön ajánlatot, akkor a cégvezetés egyoldalúan felrúgja a kollektív szerződést, s ezzel befagyaszt minden pluszjuttatást is, amit a szakszervezet eddig kiharcolt és a szerződésben rögzítettek.

A VKSZSZ ülésén elhangzott: Debrecenben még gondolkozási időt sem hagynak az embereknek, hogy megfontolhassák, alaposan tanulmányozhassák, netán szakértővel is ellenőrizhessék az eljárás jogszerűségét. A módszer a félelemkeltésre, az azonnali aláíratásra épül annyira, hogy a járművezetőket például akár két forduló között a pihenőkben "támadják" le az új szerződésükkel. Sokan megijedtek a lebegtetett várható következményektől, s elfogadták a változtatást, de vannak, akik elszántan kitartanak.

A VKSZSZ a kormány álláspontját is kikérik az esetről. A szakszervezetek, ha másként nem megy jogi úton fognak érvényt szerezni az igazuknak. Emellett egységesen kitartanak a 15 + 5 százalékos béremelési követelés mellett - olvasható a közleményben.