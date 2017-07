Imádunk charterezni

Idén a tavalyinál kiegyensúlyozottabbnak ígérkezik a charterforgalom - írja szerdai számában a Világgazdaság.

Dzindzisz Sztefan, 2017. július 5. szerda, 08:09

Tavaly a sorozatos terrortámadások rányomták bélyegüket a charterforgalomra is, és az utazási irodák több gépet lemondtak. Idén ebből a szempontból nyugodtabbak az utasok, és ez is hozzájárul ahhoz, hogy nagyon jól alakul a forgalom - mondta a lapnak Farkas Attila, a charterjáratokat működtető Travel Service Kft. ügyvezetője. A görög szigetekre és Spanyolországba tartó gépek nagyon jól teljesítenek, de a többi útvonalon is szinte telt házzal közlekednek - írja az MTI.

Idén a nyári szezonban Debrecenből Törökországba, Bulgáriába, két görög szigetre, Korfura és Zakintoszra, valamint június vége óta Hurghadába is lehet repülni. Erfurtból, Lipcséből és Drezdából pedig német vendégek érkeznek május óta Debrecenbe és Hajdúszoboszlóra - közölte Tamás László, a Debrecen Airport járatfejlesztési igazgatója, jelezve, hogy a magyar és román utasok mellett egyre többen érkeznek Kárpátaljáról is.

Az előzetes elvárásoknak megfelelően alakul a jellemzően charterjáratokra épülő Hévíz-Balaton nemzetközi repülőtér forgalma - mondta a lapnak Benkő Attila, a társaság ügyvezetője. A reptérre szokás szerint a nagy német városokból - köztük Berlinből, Drezdából, Lipcséből - érkeznek gépek, a korábbi orosz charterjárat Moszkvából azonban idén nincs a palettán.

A budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren is élénk a charterforgalom, még ha a légikikötő éves utasszámának elenyésző részét is adják az ilyen járatokon utazók. A budapesti reptérről is a török, görög és egyiptomi nyaralóhelyekre indul a legtöbb járat.