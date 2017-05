"Inkább kevesebbet ígérjünk, de azt tartsuk be minden esetben"

Egyetlen piacról élő médiatermék sem lenne életképes az értékesítők munkája nélkül. Ez a feladatkör azonban sajátos személyiséget követel és igen összetett folyamatok kézben tartását igényli. Néhány műhelytitokba avatta be lapunkat Bohár Judit, a Napi.hu reklámfelületeit is értékesítő CEMP Sales House menedzsere.

K. Kiss Gergely, 2017. május 22. hétfő, 09:39

- Te vagy A 100 leggazdagabb című kiadvány egyik vezető hirdetésszervezője. Mennyiben jelent kihívást, és miben könnyebbség egy ilyen patinás print kiadvány felületeit értékesíteni?

- ​Én is hasonlóképpen éreztem az értékesítés során, ugyanis az ügyfeleim a szokásosnál kevesebbet kérdeztek, végig úgy tűnt, hogy jól ismerik a kiadványt, annak jellegét és célcsoportját. Ami inkább némi meglepetést okozott számukra, az a több mint 200 oldalas terjedelem volt - többen mondták, hogy ez már egy "valóságos könyv". Személy szerint nagyon örültem, hogy a mai "online világban" újra, egy kézzel fogható, prémium nyomtatott termékre dolgozhattam, hiszen én annak idején még a printes korszakban tanultam ezt a szakmát.

- Milyen eltérések vannak az írott és a nyomtatott kiadványok értékesítése területén?

- A CEMP Sales House​ egy nagyon jó márkanév a piacon, nagyon jó site-okkal, de A 100 leggazdagabb 2017 esetében inkább csak a hitelességre volt a garancia. Olyan szavakat kellett "előszednem" a régmúltból, mint az 1/1 oldal vagy a lapzárta - amelyeket évekkel ezelőtt használtam utoljára. Úgy gondolom, nem túlzok, ha azt mondom, hogy az online a mai kor legtrendibb hirdetési formája - nem véletlen hogy évről évre növekedést produkál.

Ugyanakkor a printben még mindig van helye a prémium magazinoknak. Mi sem mutatja ezt jobban, minthogy szívesen fogadtak a partnereim egy olyan lehetőséget, amely egyre ritkább a mai magyarországi médiában. ​Így a hitelesség és az újszerűség találkozott A 100 leggazdagabb 2017 kiadvány esetében. Kicsit groteszk az "újszerűséget" egy print esetén említeni, de lassan már tényleg fehér hollónak számít egy ilyen minőségű magazin.

- Hogyan lesz sikeres egy médiatermék a hirdetők körében: mekkora részben adja el a lapot a hírnév és a tartalom, és mekkora az a rész, amelyet maga az értékesítő, mint személyiség tesz ehhez?

- Szerencsés helyzetben vagyok​, hiszen a vállalatunknál olyan erős szektorokat kezelek, mint a kereskedelem vagy az újra húzóágazattá váló ingatlanpiac és építőipar. Azt hiszem nem véletlen az sem, hogy maguknak A 100 leggazdagabb 2017 "szereplőinek" a jó része is érintett ezekben a szegmensekben. Ezt építettem be a sales tevékenységbe és a behozott volumen azt mutatja, hogy ez az elképzelés "betalált" a hirdetőknél is.

A magazin reklámfelületeinek értékesítése lehetetlen lett volna, ha az nem hiteles: magas presztízsű cégek áldoztak a részvételre egy magas presztízsű kiadványban. Egy tapasztalt értékesítő személyisége, véleményem szerint, mindig meg kell hogy jelenjen az értékesítés folyamatában. Van amikor ezt tudatosan viszem bele a kapcsolattartásba, de az alapvető tulajdonságainkat mindig képviselnünk kell, akkor is, ha éppen a két kislányom miatt nehezebben tudnék az üzletkötésre koncentrálni.​

Bohár JuditFotó: Németh Dániel Bohár JuditFotó: Németh Dániel

- Szerinted milyen személyiségvonások szükségesek egy jó értékesítő számára? Mi az ami ebben a szakmában tanulható és mi az, ami nem?

- A hitelesség elengedhetetlen ebben a szakmában, ehhez mindig ragaszkodom. Inkább kevesebbet ígérjünk, de azt tartsuk be minden esetben, az ügyfelek értékelik az őszinteséget. Mindig hittem az emberi szó erejében, soha nem jöttem zavarba, ha hétköznapi dolgokról kellett szót váltanom a partnerekkel. Az a tapasztalatom, hogy azok az ügyfelek maradnak meg hosszú távon hirdetőként, amelyek személyre szabottan vannak kezelve.

Számomra éppen ezért, nincs két egyforma ügyfél és éppúgy megbecsülöm a kisebb budgettel rendelkezőket, mint azokat, akik többet költhetnek. Ami az eszköztáramban tanulható volt , az az, hogy a tapasztalatokat folyamatosan beépítettem a napi rutinba, így válhattam ez alatt a több mint egy évtized alatt egyre eredményesebbé. ​

- Mennyiben ​lehet nélkülözhetetlen egy jó munkahelyi csapat?

-​ Nagy szerencsének tartom, hogy "szabadon" dolgozhatom, a saját magam munkastílusát követhetem, de e mellett a csapatjáték szabályait mindig is figyelembe vettem. A kettőt ötvözve lehetek csak eredményes, ez az, amit nélkülözhetetlennek gondolok. ​

- Számodra milyen pillanatok voltak a "legmeredekebb" helyzetek a pályád során és melyek a legfelemelőbbek?

- Nagyon megrázó tud lenni, amikor a mi egyéni erőfeszítéseink és teljesítményünk ellenére, megszűnik egy régebben eredményes média vállalat. Ebben sajnos többször is volt a múltban részem, ezek voltak a mélypontok. Ami a pozitív oldalát illeti a pályámnak: mindezek ellenére úgy érzem, jó helyen vagyok. A magas elvárások ellenére, hónapról hónapra megélem az eredményességet. Ehhez elengedhetetlen, hogy higgyünk abban, amit csinálunk, és én hiszek.

Karrierív 2002- 2005 Expressz Magyarország Zrt:: Expressz.hu, Mai Hirdetés, Expressz napilap - média tanácsadó2007- 2009 EMG Média Group: Pesti Est, Fidelio, est.hu - sales manager2009- 2012 Jánossy Kiadó: National Geographic Kids magazin, Átrium prémium magazin, Ngkids.hu, atriummagazin.hu - key account manager2013- 2015 Formatex Kft:: Animal Planet magazin, Játéksziget Fejlesztő magazin, TrashPack magazin, Animal Planet facebook oldalkezelés, formatex.hu, formatexjatekok.hu - senior sales manager.