Innovatív magyar termék tarolhat a világpiacon

Hazánkban már nap mint nap milliók találkozhatnak a Resysten antimikrobiális hatású bevonatrendszerrel. Most a termék Kínán keresztül még több helyre eljuthat - adta hírül a cég.

A többek között a budapesti metróvonalak mozgólépcsők korlátjain és a HÉV szerelvényeken is megtalálható láthatatlan védőréteg hatásmechanizmusa 90 százalékkal csökkenti a mikroorganizmusok számát a kezelt felületeken.

A kizárólag természetes anyagokat tartalmazó, környezetbarát bevonatrendszer a fény energiáját hasznosítva fejti ki hatását. Hatásosságát egy éven át megtartja, így.

A magyar fejlesztésű molekulára épülő innováció a nemzetközi piacon is újabb és újabb sikereket ér el. A rendszert már a világ egyik vezető autógyára, valamint Európa egyik legnagyobb élelmiszer-kereskedelmi lánca is alkalmazza, de megtalálható például egy Európa-szerte közlekedő gyorsvasút szerelvényén is.

Az Egészség kapuja konferencia és Kiállítás keretein belül a Resysten Hungary Kft. és a a világ egyik vezető nanotechnológiai gyártópartnere, a kínai TitanPE Technologies stratégiai együttműködési megállapodást írt alá - adta hírül a cég.

A Resysten Hungary Kft kizárólag magyar tulajdonosi hátterű cég, fő tevékenysége a fotokatalitikus tulajdonságú bevonatok kutatása és fejlesztése, valamint a bevonatrendszerek értékesítése.

