Ismét eladták az Origót - Matolcsy fia a vevő

A Matolcsy Ádám vezette Magyar Stratégiai Zrt. vette meg a korábbi New Wave Media és Origo Media portfólió egyesítéséből tavasszal létrejött New Wave Media Group Zrt.-t - közölte a New Wave Media Group Zrt. az MTI-vel.

Domokos Erika, Dzindzisz Sztefan, 2017. június 28. szerda, 16:25

Az Origo hírportált a New Wave Media 2016 elején vette meg a Magyar Telekom Nyrt.-től, a vételár akkor 13,2 millió euró, azaz 4,2 milliárd forint volt.

A szerdai közlemény szerint Száraz István, a New Wave Media Group Zrt. tulajdonos-vezérigazgatója a médiacsoportban fennálló 100 százalékos tulajdonrészét értékesítette. Száraz István a tranzakciót követő negyedévben vezérigazgatói tisztségét határozott ideig megtartva biztosítja a zökkenőmentes átadás-átvételi folyamatot, ezt követően pedig stratégiai tanácsadói szerepkörben segíti a menedzsment munkáját - közölték.

Az új tulajdonos a Magyar Stratégiai Zrt., amely egyebek mellett Magyarország egyik legnagyobb múltú bútorgyártó manufaktúrája, a veszprémi Balaton Bútor Kft. közvetett tulajdonosaként ismert. A Magyar Stratégiai Zrt. közvetlen egyedüli részvényese és egyben vezérigazgatója Matolcsy Ádám - írták. (A bútorgyár megvásárlásához Matolcsy György MNB-elnök fia rokonának, Szemerey Tamásnak a bankjától kapott félmilliárd forintos kölcsönt a sajtóhírek szerint.)

A Céginfo.hu adataiból kiderül, hogy a milliárdos nagyságrendűre becsült értékű médiaportfóliót a 145 millió forint saját tőkéjű Magyar Stratégiai Zrt. vette meg, amelynek fő tevékenysége a saját tulajdonú ingatlan adásvétele. A társaság 2014-ben mindössze 300 ezer forint, 2015-ben 50 millió, 2016-ban pedig 145 millió forint nettó árbevétele volt. Tavaly 120 millió forint adózott eredménnyel zárt.

A közleményben Száraz István tájékoztatott arról, hogy a vállalat történetében először, 2016-ban nyereséges évet zárt, és megnyílt a lehetőség a fenntartható üzleti fejlődés előtt.

Idézi Matolcsy Ádámot is, aki elmondta, hogy a New Wave Media Group Zrt. nemcsak az egyik legnagyobb elérésű hazai online médiaportfólió és a magyar internetes tartalomszolgáltatás úttörője, hanem megújulni képes cégcsoport, amely reményeik szerint a "közeljövőben előremutató technológiai megoldásokkal rázza fel az itthoni online médiapiacot".

Száraz István az általa alapított WeLoveBudapest és WeLoveBalaton turisztikai portálok tulajdonjogát a jövőben is megtartja.

Száraz István cége, a New Wave Media Kft. az Origo Media Zrt. eladására kiírt több hónapos tendereljárás eredményeként 2015 végén kötötte meg az adásvételi szerződést a korábbi tulajdonos Magyar Telekommal, a tranzakció 2016 februárjában, a vételár kifizetésével lezárult.

