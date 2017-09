Itt a Coca-Cola újabb nagy dobása

A kétmilliárd forintos beruházással épített új raktárral a Coca-Cola dunaharaszti élelmiszeripari raktárbázisa lesz a legnagyobb Magyarországon.

Domokos László, 2017. szeptember 13. szerda, 13:30

Az olyan beruházásoknak is köszönhetően, mint a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. raktárának építése Dunaharasztiban, a magyar export elérheti az idén a 100 milliárd eurót - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a beruházást bejelentve.

Minden nemzetgazdaság erejét jól mutatja, hogy az olyan világmárkák, mint a Coca-Cola mennyire vannak jelen az országban - fogalmazott a politikus az MTI beszámolója szerint.

A Coca-Cola alapanyag szükségletének kétharmadát magyar beszállítóktól szerzi be, ilyen az alma és a cukor is, és ezt az arányt növelni is szeretnék.

A beruházással egy 6500 négyzetméteres raktárat épített fel dunaharaszti központjában a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. A 12 méter magas épületben 12 ezer raklapon összesen 8,4 millió liter termék fér el. Az összességében több mint öt futballpálya méretű létesítmény 30 ezernél több kereskedelmi egységet szolgál ki.

Minas Agelidis, a Coca-Cola HBC Magyarország ügyvezető igazgatója és Szijjártó adta át a raktárcsarnokot, amelyet a vendégek és a sajtó képviselői megtekinthettek.

A Coca-Cola HBC Magyarország 2012-ben elsőként kötött stratégiai megállapodást a kormánnyal. Azóta a cég mintegy 15 milliárd forint beruházást hozott Magyarországra, árbevétele 87,5 milliárdról 106 milliárd forintra, az általa befizetett adó pedig 17,7 milliárdról 25 milliárdra nőtt.

Fotó: Minas Agelidis, a Coca-Cola HBC Magyarország ügyvezetője, forrás: Coca Cola