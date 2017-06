Itt a hazaigyümölcs-szezon a Nagybanin!

A 60-75 százalékos érettségi szinten leszedett, gyakran több ezer kilométert utazó import áruval szemben, a hazai gyümölcsök egy nap alatt az asztalunkra kerülhetnek.

A Budapesti Nagybani Piacon éves szinten 400-450 ezer tonna zöldséget és gyümölcsöt értékesítenek, és ebből a hazai termékek aránya 60-62 százalék - írja a Nagybani közleményében. A zöldségfélék és gyümölcsök aránya 65, illetve 35 százalék. A gyümölcsszezonban (májustól szeptemberig) ez az arány 40 százalékra ugrik.

A hazai gyümölcsválaszték minden fajtája megjelenik a Nagybani Piacon, és évről évre újabb és jobb minőségű, nagyobb terméshozamú, ízletesebb gyümölcsfajták mutatkoznak be - írják a közleményben. Ezzel együtt egyre több különlegesség is megtalálható a piacon: például lehet kapni sárga cukkinit, fehér és halványlila "cirmos héjú" padlizsánt, lila karfiolt vagy éppen répát, de formabontónak számít a gömb cukkini vagy a pagodakarfiol is. Ezek mellett megjelentek a kisebb méretű görögdinnyék, káposztafélék vagy épp karfiolok.

Az egészségünkre gyakorolt pozitív hatások mellett azért is érdemes nyáron a friss hazai gyümölcsöket választani, mert sokkal rövidebb idő alatt kerülhetnek az asztalunkra. Míg például az import sárgabarackot maximum 60 százalékos, az őszibarackot pedig 75 százalékos érettségi szinten szüretelik, majd napokon keresztül akár több ezer kilométert megtéve érkeznek meg. Addig a hazai árut a korahajnali szüret és csomagolást követően már az esti piacon értékesítik, és másnap kiskereskedelmi forgalomban kapható - derült ki a Budapesti Nagybani Piac tájékoztatásából.



Nagybani

Mennyiségeket tekintve az alma vezeti az értékesítési listát a gyümölcsök között, a földi eper is nagyon kedvelt. A málna az egyik legnépszerűbb nyárindító finomság, magas a C-, B1- és B2-vitamintartalma igazi vitaminbomba szervezetünk számára. Júniustól augusztusig tart a zamatos cseresznye szezonja, amely a meggyel együtt jelentős tételt képvisel a Budapest Nagybani Piac forgalmában, a kalóriatartalma alacsony, míg rostban és káliumban gazdag. Az utóbbi évek nagy kedvence a lapos vagy pogácsa barack, amelynek íze, zamata a legfinomabb őszibarackéval hasonlítható össze, lédús fajta. Sokféle rostot, A-, C-, E-vitamint, káliumot és cinket is tartalmaznak.



Nagybani

Június végével eljön a sárgabarack szezonja, amely egészen augusztus elejéig tart. A sárgabaracknak magas a flavonoid tartalma, ezért antioxidáns hatású, C-vitaminban, folsavban és káliumban gazdag. Emellett béta-karotint is tartalmaz, amely segíti a haj, bőr és a köröm egészségének, szépségének megőrzését is - olvasható a közleményben.