Itt a vége - szombaton végleg elhagyja Magyarországot a multi

Szombaton véglegesen bezár a Marks&Spencer utolsó magyarországi boltja, amely a Duna Plázában található.

A Marks&Spencer (M&S) brit kiskereskedelmi hálózat tavaly novemberben jelentette be, hogy nyolc országban - köztük Magyarországon - beszünteti tevékenységét. A cég ugyanis egy átalakítási tervet tett közzé, miután a ruházati és élelmiszer-eladásai is jelentősen estek.

Az akkori hírek szerint az átalakítás 10 nemzetközi piacot is érintett, ahol 53 üzletet zárnak be összesen, ebből 10-et Kínában, hetet Franciaországban, Magyarországról, Belgiumból, Észtországból, Litvániából, Lengyelországból, Hollandiából, Romániából és Szlovákiából pedig kivonul az üzletlánc.

Majd 2017. áprilisában a ruházati lánc azt is nyilvánosságra hozta, hogy milyen időpontokban zárja be egyes budapesti üzletéit. A lista végére a Westend és a Duna Pláza bevásárlóközpontokban lévő Marks & Spencer üzletek kerültek.

Közülük a Nyugati térnél lévő bolt július 14-ig volt nyitva. A napokban pedig kiderül, hogy a hírmondónak maradt, a Duna Plázában működő üzlet július 30-án, szombaton véglegesen bezár. A bejelentés alapján ezután a cég nem tart fenn képviseletet Magyarországon.

Az üzletben vásárlók pedig egy kis papírt is kapnak, amely szerint az utolsó üzlet bezárása és a lánc kivonulása a hibás árukkal kapcsolatos jogszabály által biztosított jogokat nem érinti. Ez azt jelenti, hogy a vásárlók ilyen jellegű igényeiket a továbbiakban a cég könyvelőjénél, a BDO Magyarország Kft.-nél tudják bejelenteni - tudta meg a Napi.hu.

