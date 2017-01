Jégtörőt küldtek a paksi atomerőműhöz

Egy jégtörő és két uszály gondoskodik arról, hogy jégtorlasz ne gátolja a paksi atomerőmű hűtővízellátását - írta a Paksi Hírnök alapján a hvg.hu.

Hetekkel ezelőtt, amikor megérkeztek az előrejelzések a mostani időjárásról, felvették a kapcsolatot a Bajai Vízügyi Igazgatósággal, amely készenlétbe helyezett két uszályt és egy jégtörő hajót - mondta Kovács Antal kommunikációs igazgató.

Egyéb intézkedéseket is tettek, például a melegvizes csatornából visszakeverik a vizet és ezzel megoldják, hogy a hidegvizes csatorna is jégmentes legyen. Hangsúlyozta, minden technikai feltétel adott, hogy tudják kezelni a helyzetet. Azt is elmondta, hogy a hűtővíz alacsony hőmérséklete még javít is a blokkok hatásfokán, ezért azok névleges teljesítmény felett üzemelnek. Az alacsony vízhozam sem okoz gondot, van elegendő víz a Dunában. Az atomerőműben van egy háromfokozatú intézkedési csomag alacsony vízállás esetére, de dr. Kovács Antal szerint most nem prognosztizálnak olyan vízszintcsökkenést, ami különösebb problémát okozna.