Jelentős felfedezést tett egy kis magyar cég

Hulladékból táplálékkiegészítő, akár gyógyszer is lehet. Egy magyar cég új felfedezése a bélbetegségek kezelését és enyhítését szolgálja. A szer forgalmazása 2017 közepén kezdődhet.

A gyógyszerek kifejlesztésekor a szerencsés véletlennek sokszor nagy szerepe lehet. Akexander Fleming például annak idején azt vette észre, hogy azok a baktériumok, amelyek bepenészesedtek, el is pusztultak, és ebből jött rá, a penészgombák baktériumellenes anyagokat képesek termelni - ebből lett a penicillin.

Valami hasonló dolog történt a Biropharma Kft. kunfehértói üzemében. Az Avemar táplálékkiegészítő gyártása során keletkeznek olyan melléktermékek, amelyeknek jelentős a növényi tápanyagértéke, ezért ezeket az üzem nem semmisítette meg, hanem a dolgozók hazavihették és házi haszonállataikat etették velük. Hamarosan feltűnt, hogy az így táplált állatok gyorsabban fejlődnek társaiknál, jóval ritkábban szenvednek emésztőrendszeri panaszoktól és általában is ritkábban kellett hozzájuk állatorvost hívni.

A hatásokat látva a cég kutatói megvizsgálták a fehér, lisztszerű anyagot, és a kísérleteket követően úgy találták, a kísérleti állatok emésztőrendszerét mintha kicserélték volna, a tápanyagok felszívódásáért felelős bélbolyhok jelentősen megnövekedtek és még elvétve sem találtak kóros elváltozásokat, fekélyeket.

Hulladékból érték

Az eredményeket látva a Biropharma fejlesztőmérnökei kidolgoztak egy olyan gyártási eljárást, amely a korábban melléktermékként kezelt anyagokból egy teljesen új, a bélbetegségek kezelésére alkalmas készítmény előállítását szolgálta.

Az emberekben a gyulladásos bélbetegség egy olyan kórkép, amely sok millió beteget érint szerte a világon, ezért a betegség kezelése régóta a kutatók figyelmének a középpontjában van. Mint a legtöbb betegségnek, ennek is vannak olyan állatmodelljei, amelyeken tanulmányozni lehet a betegségre szánt gyógyszerek hatását. A Biropharma megvizsgáltatta az újonnan létrehozott készítmény hatékonyságát a modellben és emlősállat vizsgálatok bebizonyították, hogy a fermentált búzacsírából készült por hatásos szer lehet a bélgyulladás ellen.

Drága medicina helyett

Az eddigi kísérletek tanúsága szerint a Crohn-betegség, vagyis a krónikus vékony-, valamint a vastagbél gyulladása ellen lehet hatékony az első lépcsőben táplálékkiegészítőként alkalmazásra kerülő szer. Az ilyen betegségek kezelésére jelenleg drága, külföldi medicinákat alkalmaznak - az éves kezelés 150-180 ezer forintos gyógyszer számlát eredményezhet. Ebben a betegségben hazánkban több mint 100 ezren szenvednek. A klinikai vizsgálatok már elindultak, így valószínű, hogy táplálék kiegészítőként már a jövő év második felében a patikák polcaira kerülhet a készítmény.

Gyógyszer is lehet

Az újdonság már szabadalmi védettséget élvez Magyarországon és Európa országaiban. A termék kifejlesztésének első fázisa 270 millió forintot emészt fel, ennek felét uniós támogatásból fedezi a cég. Ezt követően is folytatják a szer hatásainak elemzését, így nem kizárt, hogy idővel a gyógyszerré minősítést is megszerzi az új termék. Az új táplálékkiegészítőt a Biropharma kunfehértói üzemében gyártják majd, ott, ahol az Avemart, a közismert, speciális-daganatos betegek részére szánt, gyógyászati célú tápszert is.