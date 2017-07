Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Jó formában volt Budapest

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 316,86 pontos, 0,90 százalékos emelkedéssel, 35 615 ponton zárt csütörtökön - írja az MTI.

A Mol 245 forinttal, 1,16 százalékkal 21 305 forintra erősödött, 2 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 130 forinttal, 1,39 százalékkal 9505 forintra nőtt, forgalmuk 9 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 4 forinttal, 0,86 százalékkal 471 forintra emelkedett, forgalma 282,4 millió forint volt.

A Richter-papírok 6 forinttal, 0,09 százalékkal 6844 forintra gyengültek, forgalmuk 2,3 milliárd forintot ért el.

A részvénypiac forgalma 15,1 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.

Stefán Krisztián, a Raiffeisen Bank részvénykereskedője az M1 csatornán elmondta: a magyar részvénypiac napok óta kitűnően teljesít, csütörtökön is pozitív eredménnyel zárt. Kiemelte, hogy az OTP kirobbanó formában van, közel tízéves csúcson fejezte be a napot. A nap nyertese volt a Mol is, amelynek ismét sikerült 21 000 forint fölé mennie.

A Waberer's részvényei - amelyekkel csütörtökön kezdődött a prémium kategóriában a kereskedés - 5125 forinton zártak, csaknem 100 ezer papír cserélt gazdát, közel fél milliárd forintos forgalomban - ismertette.

Az OTP részvényeire az UBS a korábbi 9200 forintról 9500 forintra emelte célárát, az ajánlás továbbra is semleges.

A Waberer's kibocsátási árát a múlt héten zárult jegyzést követően 5100 forinton állapították meg, az árlépésköz 1 forint, a bevezetett értékpapírok száma 17 693 734. A BUX indexbe a szeptemberi felülvizsgálatot követően kerülhet be a papír, várhatóan az ötödik legnagyobb részvényként.