Jó hír jött Kecskemétről

Naponta 350 vagon paradicsomot dolgoz fel Közép-Európa legnagyobb feldolgozó üzeme. A kecskeméti székhelyű Univer Product Zrt. 4,3 milliárd forint összértékű kapacitásbővítő fejlesztéséhez 2,1 milliárd forint állami támogatást adott a kormány.

Európa harminc legnagyobb paradicsomfeldolgozó üzeme közé került az Univer Product Zrt. A kecskeméti székhelyű cég csütörtökön átadott új üzeme naponta 350 vagon nyersanyagot dolgoz fel - ez szezononként 14 ezer vagont tesz ki. (Csak összehasonlításként: tavaly ennek harmadát tudták fogadni.) A beruházás megvalósításához 2,1 milliárd forintos állami támogatást kaptak - ez a költségek közel felét teszi ki.

A Napi.hu értesülései szerint az Univer-csoport itt nem áll meg, mert egy integrált termelési rendszert is indít. A mintagazdaság 25 hektáron termel paradicsomot, igazi különlegessége az, hogy itt már megvalósították a gépi betakarítást, így a termés emberi kéz érintése nélkül kerül a feldolgozó üzembe. Az Univer Agro Kft. az új termelési rendszert hamarosan 180 hektárosra bővíti és megkezdik a paprika termelését is. A cég jelenleg évi 550 vagon paprikát dolgoz fel - ez ugyanis az Erős Pista egyik fő alkotóeleme. A pritamin paprikából évente 400 vagont dolgoznak fel.

A Piros arany és Erős Pista márkákról híres Univer Product Zrt. vezérigazgatója az átadás kapcsán elmondta, hogy termékeiket a környező országokba értékesítik, így Lengyelországba, Szerbiába, Németországba, Szlovákiába, Csehországba és Bulgáriába szállítanak.

A Napi.hu úgy tudja, hogy a közelmúltban a kínai piacra is beléptek: 12-féle bébiételüket vizsgálták be az ottani hatóságok, így ezek kiszállítása is beindult.

A cégcsoport hazai szállítókra épít - és az új mintagazdaság is integrátori szervezetté bővül. Az MTI szerint az Univer Product árbevétele a következő években 17,3 milliárd forinttal növekszik. Ezzel egyidőben nő a sűrített paradicsom jelenlegi 7 százalékos részaránya is mégpedig 19 százalékra! A vállalat csoport árbevételének jelenleg 15 százalékát teszi ki az export ezt növelik 28 százalékra.

A kecskeméti székhelyű 1948-ban alapított, száz százalékban magyar tulajdonban lévő Univer Product Zrt. Magyarország egyik meghatározó élelmiszeripari vállalata. A cég a 2016-os évet közel 21,5 milliárd forintos nettó árbevétellel zárta, az idei évre tervezett árbevétele pedig eléri a 22,6 milliárd forintot. A teljes Univer csoport azonban 37 milliárdos árbevételt ért el tavaly, az adózás előtti eredmény pedig 2,5 milliárd forintot ért el. Az ételízesítők, sűrített paradicsom, bébiételek, lekvárok, zöldségkrémek, gyümölcsös italok, sütőipari és gasztronómiai termékek előállításával foglalkozó vállalat alkalmazottainak száma meghaladja a 620-at. A csoportszintű létszám azonban ennek duplája.

