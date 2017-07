Jó hírt közölt az Opel Magyarország

Visszatérnek a magánvevők az új autók piacára, a magyarországi márkakereskedőknél az idén már számottevően nő a magánügyfeles értékesítések súlya - mondta Koncz Gábor, az Opel Magyarország ügyvezető igazgatója az autópiac első fél évét értékelve újságíróknak.

Elmondása szerint az idén már 38 százalékra nőtt a magánszemélyeknek eladott autók aránya, egyidejűleg a flottavásárlóké 62 százalékra zsugorodott. Az előző években még jellemzően 70 százalék fölött volt a céges vásárlók aránya a kereskedőknél, egyes márkáknál 80 százalékra is felkúszott, aminek a piac válság utáni talpra állásában nagy szerepe volt.

Koncz Gábor megjegyezte: az Opelnél még az iparági átlagnál is nagyobb súlya van a magánértékesítésnek, az idén eléri a 47 százalékot az eladásokon belül.

Az ügyvezető igazgató az MTI-nek elmondta, hogy 2017-ben 12 ezer darab Opel eladásával számolnak, ez a teljes piacra prognosztizálthoz hasonló, 14 százalék körüli bővülést jelentene 2016-hoz képest. Az idén az első öt hónapban 4286 autót már eladtak a márkakereskedők, alátámasztva a tervet, egyben 8,3 százalékot meghaladó piaci részt biztosítva a márkának Magyarországon.

Koncz Gábor szólt arról, hogy a piaci trendhez igazodva az Opel is erősít az úgynevezett városi terepjárók szegmensében. Jelenleg a Magyarországon eladott új autók 35,6 százaléka SUV. A kategória Európában is dinamikusan fejlődik, bár többségükben a C (compact) szegmens a legnagyobb. Az Opel is hagyományosan ebben a szegmensben erős, a teljes eladásának 38,5 százaléka Astra modell.

A márka SUV-ja, a Mokka eddig Magyarországon az eladások 12,6 százalékát adta, azonban a piaci arányt megközelítő 30 százalékra nőhet az SUV-értékesítés két új modell bevezetésével, a Crossland-X-szel és a Grandland-X-szel, amelyek júniusban, illetve októberben kerülnek a kereskedésekbe - ismertette Koncz Gábor.

A hihetetlenül alacsony tarifák és az elégedett ügyfelek véleményei révén a DEGIRO a leggyorsabban növekvő bróker Európában. Regisztráljon, és fektessen be a DEGIRO biztonsági struktúráján keresztül.