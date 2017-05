Jókora veszteséget termelt Vajna Tímea fánkozója

Az Igazságügyi Minisztérium céginformációs adatai szerint a Vajna Tímea (a képen balra) közvetett érdekeltségébe tartozó Mr. Funk Vendéglátó Kft. tavaly 22 millió 89 ezer forint bevételt ért el - számolt be a hvg.hu.

Domokos László, 2017. május 29. hétfő, 13:10

Ajánlom

A társaság adózás előtti eredménye mínusz 70,8 millió forint volt, és működésének első évében mindössze 45 ezer forint adófizetési kötelezettsége keletkezett, míg a társaság hosszú lejáratú kötelezettségei 300 millió forintra rúgnak.

A cég a Beauty Enterprises Kft. többségi tulajdonában van, kisebbségi tulajdonosa pedig Gomez Norbert. A Beauty Enterprises egyik tulajdonosa Vajna Tímea, a másik pedig az AV Investments Kft., utóbbi Andy Vajna (a képen jobbra) filmügyi kormánybiztosé. Vajna András György (Andy Vajna), aki a Napi.hu kiadásában megjelenő A 100 leggazdagabb 2017 friss listája szerint 60 milliárd forintos becsült vagyonnal a tizennegyedik legmódosabb magyar.

A fánkozó tavaly október 14-én nyitott meg Budapest belvárosában, majd egy napra rá technikai okok miatt be is zárt, a tényleges nyitás így november elejére csúszott. Így a 22 milliós bevételt körülbelül két hónap alatt érte el a cég - számolt be a portál.

Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát irányító miniszter felesége, Rogán-Gaál Cecília cége, a Nakama & Partners Kft. a napokban hozta nyilvánosságra 2016-os beszámolóját. Eszerint a cég 51,1 millió forintos árbevétel mellett 7,7 milliós adózott nyereséggel zárta az évet - írta a Népszava. A társaságot eredetileg nem Rogán-Gaál Cecília alapította, igaz, üzlettársa, a celebvilágban szintén ismert Sarka Kata már 2015 decemberében, a kezdeteknél is a cégben volt. Első tulajdonostársai a Valton Kft.-ből ismert Bessenyei István és egy A Másik Kft. nevű vállalat voltak. Az utóbbi két tag azonban tavaly kiszállt a társaságból, ekkor érkezett helyükre a miniszter felesége.