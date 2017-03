Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Jönnek-e ukránok a Mercedes-gyárba?

Nem csak a szokásos üzletmenet fenntartásához keresik továbbra is nagy erőkkel a dolgozókat a vállalatok, de elég sok neves társaság van, amely a munkaerőhiány ellenére több száz fős bővítést tervez Magyarországon. A tavaszi HVG Állásbörzén egyebek közt bepillantást nyerhettünk, miként gyürkőztek neki a multik e nagy feladatnak. A cégek talán ilyenkor a legkommunikatívabbak - így több apró részletet megtudhattunk tőlük.

Ez bizony nagy kihívás lesz! - felelte a Mercedes-Benz standjánál álló hr- szakember, a Napi.hu azon kérdésére, hogyan tud majd a cég 2020-ig 2500 új munkahelyet teremteni, tervezett új kecskeméti gyárába. Megtudtuk tőle azt is, hogy a munkaerő-felvételt majd csak jövőre kezdik meg az új üzembe, így egyelőre nincsenek konkrét lépések.

Az autógyártó ugyanakkor továbbra is számtalan nyitott pozíciót kínál meglévő egységében: mostanában a szokásosnál több állást kínálnak a pénzügyi területen - például könyvelő, kontroller, valamint készlettervező- leltárkoordináló kontroller pozíciókba. De megszokott módon hirdetnek több állást a mérnöki-műszaki és it területeken is. Elmondta, hogy az új üzemben sem csak szalag melletti munkásokat fognak alkalmazni, hanem - természetesen - sok új hely kínálkozik majd adminisztratív és mérnöki helyeken is.

No, de mivel készült fel eddig a Mercedes?

Fontos trend lett a munkaerő-mobilitás, ebből a cég sem akar kimaradni, hiszen Kecskemét vonzáskörzete szűkös toborzási lehetőségeket kínál - annak ellenére, hogy az elvándorlás arrafelé messze nem olyan durva mértékű, mint a nyugati határszélen.

A társaság letelepedési támogatást kínál azoknak a dolgozóknak, akik a Bács-Kiskun megyei városba költöznek, annak érdekében, hogy a Mercedes üzemében serénykedjenek. A bónusz egyszeri, dolgozónként 350 ezer forintos juttatást jelent, amelyet további 50 ezer forinttal megtoldanak, ha az alkalmazott élettársa is leköltözik, s ha még gyerekük is van, újabb 50 ezret vehetnek fel - kettőnél több gyerek után azonban már nem kérhető a támogatás. A bónusz összegét jövőre fel is emelhetik - hívta fel a figyelmet a cég referense.

Ennél még jelentősebb, hogy a Mercedes kedvezményes bérlakásokat is kínál, idén már 40 új lakást adtak át, a közeljövőben pedig további 400 új otthont hoznak létre az épülő gyár munkaerő-feltöltése érdekében. Jelenleg a kedvezmény két típusú - 46, illetve 53 négyzetméteres - lakásra terjed ki, előbbinél mindössze 22,5 ezer, utóbbinál 25 ezer forintot kóstál a bérleti díj havonta. Ezt a bónuszt rendszerint szociális alapon bírálják el, így az igénylésnél az alacsonyabb keresetűek élveznek előnyt. A kedvezményesen letelepedők háromnegyed részben a termelésben vesznek rész, tehát többségében kétkezi munkások.

"Iparági átlag feletti fizetések, remek, összeszokott csapat" - hirdeti magát a cég és úgy fest nem kívánnak beszállni a negatív bérversenybe sem. A hr-referens szerint, bár viszonylag sok munkatársuk érkezett a környező országokból, az egyáltalán nincs tervben náluk, hogy olcsó, EU-n kívüli - például ukrán - munkásokkal töltsék fel a gyárat. Az üzem munkatársainak alapbére 2018-ig 20 százalékkal emelkedik, 2019-ben pedig újabb, ennél akár még nagyobb arányú bérfejlesztésben részesülhetnek - legalábbis beszélgetőtársunk a dolgozókba való, egyre jelentősebb befektetést érzi a tervezett iránynak.

Márkát építenek - a mintát nem keletről hozzák

Az Apollo Tyres kedden jelentette be, hogy április 7-én nyitja meg gyöngyöshalászi gumigyárát, ahová jelenleg már 450 főt vettek fel. Bár korábban az indiai társaság sajtóosztálya azt nyilatkozta lapunknak, hogy "a munkaerőhiány az Apollo Tyres szempontjából nem releváns", a cég standjánál álló igazgatósági dolgozótól megtudtuk, hogy azért még sincs minden rendben. A vállalat idén további 500 embert felvételét tűzte ki célul, jelenleg is az ország minden pontjáról folyik a toborzás, s emellett árgus szemekkel figyelik a konkurenciát, hogy a bér és más egyéb tényezők tekintetében versenyképesek legyenek.

Az állásbörzén ki is derült mire figyelhetnek? A társaság a mérnöki-műszaki dolgozók mellett "munkaügyi kapcsolatok specialistákat" is toboroz, akik a leírás szerint egyebek közt a munkajogi szabályok betartását felügyelik, emellett panaszokat kezelnek, képviselik a munkavállalókat és menedzselik az üzemi tanácsot - tehát kvázi szakszervezeti funkciókat látnak el. Hirdet még a cég állást munkavédelmi specialista pozícióra is, aki lényegében a gyár összes munkahelyi kockázatát hivatott elhárítani. Mindez arra utal, hogy a társaság, az előírásokhoz való igazodáson felül komolyan veszi munkáltatói márkája építését - ami a későbbiekben jól jöhet a jövendőbeli dolgozók bevonzásában, illetve megtartásában.

Az Apollo Tyres szintén ösztönzi a dolgozók költözését a Heves megyei településre, illetve környékére, megbízottjuk azonban nem részletezte, hogyan. Arról pedig nem tudott, hogy a társaság tervez-e tőlünk keletre fekvő országokból munkaerőt toborozni.

A Thyssenkrupp ugyancsak a munkahelyteremtésben jeleskedik: a pultjuknál megtudtuk, jelenleg győri, debreceni és budapesti egységükbe keresnek új munkatársakat, jászfényszarui járműipari üzemükhöz pedig 2019-ig 500 új álláshelyet hoznak létre. Budapesti irodájukba kifejezetten magas hozzáadott értéket előállító embereket - például szoftver- és hardverfejlesztőket, rendszertervező mérnököket, illetve könyvelőket keresnek, a termelőmunkatársakat pedig jellemzően vidéki egységeikbe várják. Ők is kínálnak lakhatási támogatást, benzinpénzre, valamint tömegközlekedésre járó bónuszt, a munkaerővonzó eszközökről azonban csak a versenyképes bérről és a németes munkaszervezésről szóló megszokott formulákat hallhattuk képviselőiktől.

Kérdésünk hallatán, - miszerint kívánnak-e jászfényszarui üzemükbe ukrajnai vendégmunkásokat toborozni -, a stand koordinátora egészen meglepődött. Tudomása szerint a Thyssenkruppnál nincsenek ehhez hasonló tervek, sőt még hírből sem hallott arról, hogy a Samsung szomszédos - szintén a jászfényszarui ipari parkban lévő gyárában már több száz ukrán vendégmunkás dolgozik.

A magyar autóipar nem csak egy hatalmas munkapad

A Bosch hatszáz új munkahelyet hoz Magyarországra a jövő évtől - a társaság standjánál megtudtuk, hogy a számok mögött nem csak a hatvani ipartelepen létrehozandó, javarészt kétkezi munkahelyek vannak, hanem a cég budapesti irodájában több száz informatikus és mérnöki pozíció nyílik meg. A Bosch a magyar fővárosba telepítette saját önvezető autó projektének fejlesztését - nagyon sok magas képzettséget igénylő munkahelyet hoznak ide Németországból.

Többek közt autós kamerarendszereket radar- és ultrahangrendszereket, valamint elektromos szervókormány-megoldásokat fejlesztenek nálunk. Ez a XXI. századi technológia igazi kihívás az informatikusok számára - és a projekt rávilágíthatna, hogy a multik nem puszta összeszerelő üzemként tekintenek hazánkra - a Bosch inkább csak a beszállítói felé kommunikál erről, a nagy nyilvánosság számára pedig nemigen.

Ennek a miértjét nem tudtuk meg a cég képviselőjétől, azt azonban igen, hogy a Bosch irodáiban sok mindent meghonosítottak a startup-kultúrából: többek közt a rugalmas-kötetlen munkaidőt, a munkahelyi "játszótereket" - billiárd, csocsó és társaik -, illetve nagy hangsúlyt fektetnek a közösségi programokra. Vannak csapatépítő tréningek, a munkatársak havonta járnak szervezett sörözésre és további nagyszabású bulikat is rendeznek, például karácsonykor.

Kínálnak még belső képzéseket és hosszú távon külföldi munkavállalást is, azt ugyanakkor elismerték, hogy a Bosch it-szakembereknek kínált "versenyképes" bérei azért nem tudják felvenni a versenyt a menő startupoknál, vagy startupból kifejlődött nagyvállalatoknál elérhető fizetésekkel. A cég referense ezt a multikra jellemző "nehézkességgel" magyarázta: a társaságnál nem csak fix fizetési besorolások vannak, hanem valamiképp kompenzálniuk kell azt is, hogy a nagy termelőüzemükben súlyos bérfeszültség alakult ki.

A szakember szerint a Bosch azt sem tervezi, hogy külföldön dolgozó magyarokat csábítson haza - úgy látja, a trend még mindig az, hogy itthonról áramlanak kifelé a szakemberek.

Érdemes-e külföldre szakadt magyarokat toborozni?

A Bosch-éval ellenkező tapasztalatokról számolt be a BorgWarner standjának hr-referense, aki elmondása szerint maga is sok dolgozót győzött meg a hazatérésről - egyebek közt, a magyarhoz képest extrém magas fizetéseket kínáló Norvégiából is. A bér azonban nem minden. Szerinte mostanra tendencia lett, hogy sok, fiatalon külföldre igazolt szakember a családalapítás céljából tér haza, mivel - valamilyen oknál kifolyólag, azt itthoni családalapítás vonzóbb, mint az idegenbéli. Optimizmusa nem lehet alaptalan, annak tükrében, hogy az autóipari cég 600 új munkahelyet akar létrehozni 2018-ig, s korántsem csak szalagmunkásokat várnak majd, hanem számos mérnöki-technikusi, illetve gazdasági pozíció nyílik náluk.

Örvendetes, hogy azok közül, akik az elmúlt, bő egy évtizedben jellemzően tapasztalatszerzés, önmaguk kipróbálása céljából vállaltak külföldön munkát, egyre többen térnek haza, bár ez a "trend" egyelőre csak egyéni motivációk szintjén jelent meg - erősítette meg lapunknak Hajdú Csongor, a HVG Állásbörze főszervezője. Ennek fő okai, hogy immár a magyarországi cégek is hajlandóak több esetben olyan vonzó juttatási csomagot kínálni, hogy a dolgozók megfontolják a hazatérést, a másik magyarázat pedig a család. Ám a szaldó sajnos még mindig pozitív a kivándorlás javára.

Hajdú szerint még egy olyan felfutó gazdasági ciklusban vagyunk, ami - az iszonyatos munkaerőhiány ellenére - nagyon kedvez az autóiparnak és még mindig igen sokan terveznek hazánkban beruházni - például a rendkívül kiterjedt beszállítói ökoszisztéma miatt.

A sok százas nagyságrendű új munkahelyek bejelentése - bár jó pr-t is jelent - már csak azért sem lehet nagyon túlzó, mert itthon nagyon sok pozíció az autonóm gépjárművek szegmensében jön létre, amely egy erősen k+f-intenzív terület, ezért nem lehet könnyen kiváltani robotokkal - állítja Hajdú. Emellett a gyártás területén is számos munkakör van, ami nem automatizálható.

Bizonyos munkaköröket nagyon könnyen ki lehet váltani az autóiparban robotokkal, de továbbra is a kisebbséget képezik azok a feladatok, amelyeket a gépek "zseniálisan" el tudnak látni. Például egy 250 fős bővítési terv esetén elképzelhető, hogy végül csak 180 hely valósulhat meg az automatizálás miatt - becsülte az arányokat a szakember.