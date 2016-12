Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Jóval olcsóbb lesz a libamáj

Januártól akár több mint 2200 forinttal is csökkenhet a libamáj kilója, miközben például a csirke farhát kilójáért körülbelül 40 forinttal fizethetünk kevesebbet - írta az Azénpénzem.hu.

A sertéshús után végre 2017. január elsejétől a baromfihús áfája is csökken az elképesztően magas 27 százalékról 5 százalékra. Az adóhivatal által már korábban kiadott állásfoglalás szerint most meglehetősen egyértelmű a dolog (szemben azzal, hogy a sertés esetében bizonyos részek - például a szalonna - egyszerűen kimaradtak az áfacsökkentés hatálya alól). Baromfi a csirke, illetve a közönséges házityúk mellett a kacsa, a liba, a pulyka és a gyöngytyúk is. Nem tartoznak viszont ide (tehát maradnak a 27 százalékos áfakörben) más szárnyasok, még akkor sem, ha azokat "háztájiként" tenyésztik. Így járt például a galamb, vadkacsa, vadliba, fácán, fogoly, fürj.

Az sem mellékes, hogy a baromfi húsa mellett a vágási melléktermékeket, illetve a belsőséget is alacsonyabb adóteherrel vehetjük majd.

A portál összeszedett néhány mostani és az áfacsökkentés maradéktalan érvényesítése utáni (számított) árat is:

Néhány konkrét ár (Ft/kg) Megnevezés Tesco Auchan Nagyker Átlagár Új átlagár a csökkentett áfával Libamáj, szeletelt 12 999 10 999 n.a. 11 999 9 920 Libamáj darabok 11 699 (hájjal) 7 999 10 159 9 952 8 228 Libacomb 3 499 n.a. 2 412 2 955 2 443 Kacsamell 3 799 n.a. 2 793 3 296 2 725 Csirkemell filé 1 789 1 589 1 383 (fagyos) 1 587 1 312 Tanyasi csirkemell filé 2 769 2 699 n.a. 2 734 2 260 Csirke farhát 249 229 126 201 166 Hízott kacsamáj 8 990 7 999 5 841 7 610 6 292 Kacsamáj 1 499 5 999 1 485 2 994 2 476

Forrás: Azénpénzem.hu-gyűjtés