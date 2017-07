Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kaland- és vidámparkokat zárattak be

Elkezdődtek a fogyasztóvédelmi ellenőrzések a nyári idegenforgalmi főszezonban, az idén a fesztiválokat, a kalandparkokat és a vidámparkokat vizsgálja kiemelten a fogyasztóvédelmi hatóság - mondta Keszthelyi Nikoletta, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára.

Eddig 87 kalandparkot ellenőriztek, 31 helyszínen találtak hiányosságokat, és ezek közül négyet ideiglenesen, azonnali hatállyal bezárattak a hiba kijavításáig. Ez a 34 százalékos kifogásolási arány jelentős javulás a tavalyi 54 százalékhoz képest - mondta Keszthelyi Nikoletta az MTI tudósítása szerint.

A vizsgált 136 állandó és utazó vidámpark közül - ide értve a légvárakat és a go-kart pályákat is - hiányosságok miatt tízet záratott be a hatóság, illetve megtiltották a hibás berendezések működtetését. A vizsgálatok során a revizorok a megfelelőségi, terhelhetőségi tanúsítványt, az üzemeltetési naplót kérik el, emellett a műszaki felülvizsgálatok megtörténtét és azt is ellenőrzik, hogy a kezelő személyzet kapott-e megfelelő oktatást.

A bezárt kaland- és vidámparkok kizárólag a hibás eszközök kijavítását és a hiánytalan, szabályos dokumentációk hatóságnak történő bemutatása esetén nyithatnak ki újra - tette hozzá a helyettes államtitkár.

A nyári fogyasztóvédelmi ellenőrzések elkezdődtek, a fogkrémek vizsgálata pedig most zárult, többségükben kevés a fluorid.

Az eseményen Kara Ákos (NFM) infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár a Magyarországon forgalmazott fogkrémek közelmúltban lezárult vizsgálati eredményeiről tájékoztatott. Közölte, a hatósági laboratóriumi bevizsgálás során kiderült, hogy a tizenegy vizsgált termékből kilencnél a fluorid tartalom átlagosan 5-10 százalékkal volt alacsonyabb a termékeken feltüntetett adatoknál. Ezeknél a gyártók illetve forgalmazók valótlan értékeket tüntetnek fel.

Kara egyeztetést kezdeményez a fogkrémgyártók képviselőivel. Emellett júliusban harmadik alkalommal is vizsgálni fogják a Magyarországon forgalmazott fogkrémeket.