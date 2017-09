Kapott pluszban kétmilliárdot a Duna Aszfalt

A kormány engedélyezte, hogy az M7-es autópálya és a 710-es számú főút csomópontja 2 milliárd 123 millió forinttal többe kerüljön. A kivitelező a Duna Aszfalt Kft. és a Hazai Építőgép Társulás Kft.

Németh Géza, 2017. szeptember 6. szerda, 10:40

A Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint a beruházás költségének a 93 százalékát az uniós Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) állja. A kivitelezésre kiírt közbeszerzést idén júliusban nyerte meg a Duna Aszfalt Kft., valamint a Hazai Építőgép Társulás Kft. A nyertes ajánlatban 7 milliárd 325 millió forint szerepelt.

A projekt beruházója a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. A határozat mellékletéből kiderül, hogy az emelés után az összköltség 10 milliárd 561 millió forint lesz.

A beruházást az indokolja, hogy 2008-ben elkészült a 17 kilométer hosszú 710-es számú főút, amely párhuzamos a 71-es számú úttal, viszont elkerüli Balatonfűzfőt, Balatonkenesét és Balatonakarattyát. Az új út nem épült ki az M7-es autópályáig, hiányzik ahhoz 3 kilométernyi út, továbbá a sztráda csomópontja is. Ez épül most és a csomóponton átvezetik a Budapest-Balaton kerékpárutat is.