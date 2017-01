Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Karácsonyi könyvrobbanás

Megtorpant a könyvpiac hanyatlása tavaly. Az eladások 1-2,7 százalékkal nőttek, miközben a karácsonyi forgalom valósággal robbant. A könyvtámogatások területén viszont egymást követik a botrányok.

A karácsony előtti három napban rohamozták meg a vevők a könyvesboltokat. A "karácsonyi robbanás" következtében megfordult ez előző évek trendje és növekedésbe csapott át a könyvpiac. Pontos adatok ugyan még nem ismertek, de a 2015-ös 45 milliárdos forgalom várhatóan 1-2,7 százalékkal nőtt tavaly. A forgalom majd' fele az ünnepi ajándékozási időszakban jelentkezik, értékben a teljes évi árbevétel 35-38 százalékát november és december hónapokban érik el - hangzott el a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) tájékoztatóján.

A három nagy könyvkereskedő cég közül a Libri már adatokkal is szolgált: ünnepi forgalmuk 3,2 százalékkal haladta meg a 2015-ös értéket. A tavaly megjelent könyvek számáról még nincs adat, annyi azonban bizonyosnak látszik, hogy a 2015-ös 12 ezres könyvcímet tavaly is sikerült növelni. (A csúcsot 13 ezer címmel a válság előtt, 2007-8-ban érte el a magyar könyvszakma.)

A pozitív fejlemények mellett botrányt botrány követ a könyvtámogatási rendszerben. Miközben a kormány évi 700 millió forinttal támogatja a teljes könyvszakmát ( ebből 250 milliót fordítanak a könyvtárak támogatására szolgáló Márai programra) addig egy digitálisan és nyomtatott formában egyaránt hozzáférhető könyvsorozatra 600 milliót szánnak az idén.

A századforduló éveiben megjelent 26 kötetes Magyarország vármegyéi és városai című sorozat kiadása körül amúgy teljes a bizonytalanság. Nem tudni ki, hogyan, mennyiért és milyen példányszámban adja majd közre az amúgy értékes sorozatot. Hasonlóképpen alaposan megkérdőjelezhető a Kárpát-medencei tehetséggondozásra - jelentsen ez bármit is?! - jóváhagyott kormányzati támogatás 400 milliós kerete.

Összehasonlításként érdemes megjegyezni, hogy az országban működő négy írószervezet együttesen 100 millió forintos támogatást kap évente, a fiatal íróknak fórumot adó folyóiratok pedig egyenesen a túlélésért küzdenek. Ezért is érthetetlen a céljaiban és módszereiben is homályos programra szánt - induló tőkét is beleszámítva - félmilliárdos dotáció.

