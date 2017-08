Kedvezményt kapnak a Balatonra utazók

Nagyon bejön az utasoknak az e-vonatjegy és az internetes vásárlás, amelyet közel 10 éve vezetett be a MÁV. A vasúttársaság ezért 15 százalékkal kedvezménnyel adja a velencei-tavi és a balatoni jegyeket augusztus végéig.

Ha a Balatonra vagy a Velencei-tóra utazna és interneten keresztül váltja meg a vonatjegyét, augusztus 27-ig 15 százalékkal olcsóbban utazhat online vásárolt e-vonatjegyével. Az e-Balaton, illetve az e-Velence kedvezmény azonban csak a menetrendi keresőben @-cal jelölt vonatok esetében, online váltott jegyekre érvényes - írja közleményében a vasúti társaság.

A jegyeket akár mobiltelefon- vagy laptopkijelzőn is be lehet mutatni, a kalauzok kinyomtatva is elfogadják a jegyeket. A két akciós jegy bevezetése óta eltelt közel másfél hónapban több mint 12 500 darabot vettek belőlük. Az e-vonatjegyek egyébként is egyre népszerűbbek az utasok körében: tavaly az előző évihez képest 18 százalékkal több, összesen 1,46 millió ilyet váltottak ki. Ez a teljes belföldi értékesítés 7 százalékát tette ki. Az év első felében pedig már 926 ezernél tart az online jegyvásárlások száma, ami 35 százalékkal több, mint 2016 hasonló időszakában. Az online vásárlások háromnegyedében e-vonatjegyet választják az utasok.

Az internetes jegyvásárlás lehetőségét a MÁV-START még 2008-ban vezette be. Szabályozási és technikai okokból az online váltott jegyeket eleinte ki kellett nyomtatni a jegykiadó automatából, majd később, 2011 novemberétől már az otthon kinyomtatott jegyekkel is lehetett utazni. 2012 decemberétől előbb csak az IC-ken, majd a gyorsvonatokon is lehetővé vált a nyomtatás nélküli, okoseszközön történő vonatjegy-bemutatás. Az utasok igényeit követve ezt a lehetőséget a vasúttársaság 2016 novemberétől valamennyi belföldi járatára kiterjesztette e-vonatjegy néven.