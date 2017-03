Kemény válaszlépésre készülnek a BKV-dolgozók

Ha áprilisig nem oldódik meg a tömegközlekedési dolgozók helyzete, sztrájkot jelentenek be a hónap végére – mondta Gulyás Attila az ATV-ben. A szakszervezeti elnök szerint nem a minőség, hanem a munkaerőhiány miatt lehet probléma a tömegközlekedésben.

Mától üzembe áll és utasokat is fog szállítani az első felújított szerelvény a 3-as metró vonalán. Ha az összes szerelvény új lesz, akkor is szükséges hozzá egy olyan alagútrendszer, infrastruktúra, amiben tudnak közlekedni, tehát az alagút rekonstrukció is meg kell, hogy történjen - mondta a televízióban Gulyás. A Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének elnöke arról is beszélt, hogy ha bármi hiba lép fel akár az áramellátásban, vagy a biztosítóberendezésben, hiába vannak új járművek, ugyanúgy le kell állítani a metrót.

A szakszervezeti elnök szerint nem csak járművezetők, de szakmunkások is elmennek a BKV-tól a jobb fizetés érdekében, akár más szakmába is. Ennél is nagyobb probléma viszont, hogy új munkaerő nem érkezik a közlekedési vállalathoz.

Reális veszélyesnek tartja, hogy nem a minőség, hanem a munkaerőhiány miatt lesz probléma a tömegközlekedésben. A szakszervezeti elnök szerint az is nagy probléma, hogy egy új munkaerő képzési ideje akár egy-másfél év is lehet. Példaként hozta, hogy nincs ma Magyarországon vasúti járműszerelő képzés, így hosszú idő, míg valaki önállóan munkát tud végezni.

Ha a helyzet nem oldódik meg, április második felére bejelentjük a sztrájkot. Egy sztrájk még mindig kevesebb zűrzavart okoz a város életében, mintha bekövetkezne az a helyzet, hogy munkaerőhiány miatt nem tudjuk üzemeltetni a BKV-t - jelentette ki Gulyás Attila. Hozzátette: a vállalat teljes létszáma 9600 fő, de az elégséges szolgáltatást biztosítani kell a sztrájk alatt is.