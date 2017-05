Képzelje el, ötmilliárdért reklámozzák a vizes vb-t!

Összesen ötmilliárd forintért népszerűsíthetik a júliusi budapesti vizes világbajnokságot a kormányzati közbeszerzéseken sikeresen szereplő Kuna Tibor cégei.

Az már februárban eldőlt, hogy az üzletember Young and Partners Kft. nevű vállalata szervezheti a vb kommunikációjához kapcsolódó rendezvényeket összesen kétmilliárdért, most az is kiderült, hogy az általános kommunikációra szánt pénz is a Fidesz-közeli vállalkozónál landolhat - írta a Magyar Nemzet.

Kuna cégei, a Trinity International Communications Kft. és a Young and Partners kft. a Sprint Nyomdaipari Kft.-vel közösen hárommilliárd forintot költhet a rendezvény kommunikációjára. Az utóbbi beszerzést a Bp2017 Nonprofit Kft. a Nemzeti Kommunikációs Hivatalon keresztül bonyolította.

A nyári budapesti vizes vb költségei a Duna Aréna megépítésével már 100 milliárd forintra rúgnak.

Ismerje meg a közbeszerzéseket, keressen a kiírásokban, legyen a nyertesek között!