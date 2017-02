Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Két nagy dobásra készül a magyar Ikea

Májusban nyit az Ikea soroksári áruháza, jelenleg a belső munkálatok folynak. A bútorcég elindítja az online árusítást. Egy rövid tisztidőszak után 2017 második felében országszerte elérhető lesz a házhoz szállítás. A bútorcégnek tavaly 3 millió magyar vásárlója volt és 50 milliárdot meghaladó árbevételt ért el.

A 28 országban jelenlévő Ikea-csoport tavaly 7 százalékkal növelte teljesítményét világszerte. A növekedés nagyobb részét (4,5 százalékot) a már meglévő boltjaiban érték el, az újonnan nyitottak fél százalékpontot hoztak, a többi az e-kereskedelemből jött össze. Csoportszinten 4,2 milliárd euró (1300 milliárd forint) nettó nyereséget értek el - mondta Marek Feltl, a társaság régiós (Magyarországért, Szlovákiáért és Csehországért felelős) vezetője. (A cég pénzügyi éve szeptember 1-től augusztus 31-ig tart.)

A magyarországi Ikea-leány tavaly 14,5 százalékkal, 54 milliárd forintra növelte árbevételé, ez a harmadik legjobb teljesítmény a lengyel és az ír cég után. A két működő magyar boltnak összesen 3 millió vásárlója volt, akik alkalmanként átlagosan 16,7 ezer forintot költöttek. Jelenleg már több mint 800 ezer embernek van ikeás Family-kártyája.

Végre elindul a webshop



A bútorcég számára Magyarországon a másik fő irány az online vásárlás bevezetése. Az e-kereskedelem iránti vásárlói igényt jelzi, hogy tavaly 7,2 milliószor böngészték a honlapot - mondta Árvai Eszter, annak a budaörsi áruháznak a vezetője, ahol először elérhető lesz a cég webshopja. Ez a tesztidőszak alatt áruházi átvételi lehetőséggel működik majd (azaz a vásárlók az interneten kiválaszthatják és kifizethetik a termékeket, de be kell érte menniük az áruházba).

A második félévben pedig a Click & Deliver szolgáltatásukat is bevezetik, így vidékre is házhoz szállítanának. Emellett a bútor-összeszerelő szolgáltatást is elérhetővé teszik az egész országban. A tervek szerint nem lesz minimális rendelési díj, viszont minden vásárlásnál ki kell fizetni egy 3 ezer forintos összekészítési díjat (ezt a díjat az idén mérsékelték 5 ezer forintról).

Hamarosan nyitnak Soroksáron



A soroksári áruház építése mérföldkőhöz érkezett: tegnap már felkerültek a cég nevének betűi a homlokzatra - számolt be Szabó Ágnes, a soroksári áruház vezetője. Pontos megjelenési dátumot nem akart közölni, egyelőre annyit tudni, hogy a tervek szerint 2017 májusában nyílik meg az új üzlet.

A svéd cég 2015 végén, egy 16,8 milliárd forintos befektetés keretében kezdte meg harmadik hazai áruházának építését, amely 34 ezer négyzetméterével legnagyobb magyarországi áruháza lesz a három közül.

Az épületet a fenntartható fejlődés jegyében tervezték meg. Energiaellátását saját napelemekből és geotermikus megoldásokból fedezik, a fűtés 99 százalékét önerőből tudják fedezik, 1500 parkolóhelyet is létesítenek, több elektromos töltőállomás is lesz. Az új boltba folyamatosan keresik az alkalmazottakat, eddig 214 embert vettek fel.