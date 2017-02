Kft.-k kötelező tőkeemelése: nem lesz több halasztás vagy mégis?

Már csak egy hónapjuk maradt a változtatásra azoknak a kft.-knek, amelyek törzstőkéje nem éri el a 3 millió forintot. A kétéves haladék, majd a tavaly elfogadott, egyéves halasztás után már nincs türelmi idő: március 15-ig legalább 3 millióra kell emelni a jegyzett tőkét.

A határidőt tavaly tavasszal még egy évvel eltolták, mert a magyar cégek közül százezer egyáltalán nem készült fel arra, hogy 500 ezer forintról 2,5 millió forinttal emelje meg a törzstőkéjét, más gazdasági társasággá alakuljon, vagy összeolvadjon egy másik vállalkozással.

A kötelezettség rengeteg vállalkozást érint: Az Opten céginformációs szolgálat adatai szerint Magyarországon jelenleg 348 ezer korlátolt felelősségű társaság működik, ezek több mint 18 százaléka, mintegy 63 ezer kft. törzstőkéje kevesebb mint 3 millió forint.

Egy évvel ezelőtt a szám nagyjából 100 ezer volt, vagyis a többség azóta sem lépett. Megkérdeztük az Igazságügyi Minisztériumot, hogy a kötelezettséget továbbra sem teljesítő cégek nagy száma miatt várható-e újabb halasztás, de a tárca válasza szerint a kormány első féléves törvényalkotási tervében nem szerepel a kérdés - számolt be az Origo.

A lehetséges legalacsonyabb, 500 ezer forintos törzstőkével számolva az érintett vállalkozások tulajdonosainak összesen mintegy 158 milliárd forintot kell betenniük a cégeikbe.

Az előírásnak sokféle módon meg lehet felelni. A törzstőke emelését uyganis az egyszerű pénzbefizetés mellett több más módon is lehet teljesíteni. Erről további részletek itt olvashatók.

Vida Miklós, a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda munkatársa szerint pedig akár évtizedekkel is el lehet halasztani a pénzbeni befizetést. A taggyűlés ugyanis akár 2030-as vagy még távolabbi határidőt is megállapíthat a pénzbeni hozzájárulás teljesítésére, csak erről még a márciusi határidő előtt kell dönteni. A kialakulóban lévő bírói gyakorlat szerint ugyanis a halasztás nem sérti azoknak az érdekeit, akiknek a kft.-vel szemben követelésük lehet (üzleti partnerek, adóhatóság). E megoldásnak hátrányai is vannak: bizonyos esetekben nem lehet osztalékot fizetni, az üzletrészt eladni, illetve a törzstőkét tovább emelni. A halasztott fizetésnél arra is oda kell figyelni, hogy ha a kft. saját tőkéje nem éri el két egymást követő üzleti évben a 3 millió forintot, akkor akár törölheti is a kft.-t a cégbíróság - írta az Origo.