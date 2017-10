Ki nem találná, mi épül a Déli területén

A Déli pályaudvar üzemi területe fölé elképzelt, hatvanezer négyzetméteres sport- és szabadidő központ tervezésére írt ki nyílt közbeszerzést a Testnevelési Egyetem.

Németh Géza, 2017. október 11. szerda, 15:46

A Közbeszerzési Értesítőben megjelent felhívás elég sokrétű funkciót szán a területnek.

Lesz itt - többek között - egy 12800 négyzetméteres apartmanház, egy közel 6 ezer négyzetméteres jégcsarnok, és egy ugyanekkora területű tenisz centerpálya squash pályákkal, 2000 négyzetméteren szabadtéri teniszpályák, továbbá streetball pálya, futsal pályák 1000 négyzetméteren, golf gyakorló pályák 1000 négyzetméteren és gyermek sípálya ugyanekkora területen.

Tervezni kell még falmászó sziklát, futókört és extrémsport pályát, éttermet és játszóteret is. A garázsok közül a lakóépületé 40, a sportlétesítményeké 180, és egy másik 78 személykocsit fogad be. Lesz mélygarázs 42 busznak is.

Ajánlatot az tehet, akinek a megelőző három lezárt üzleti évben épületek tervezéséből legalább 800 millió forint árbevétele volt.

Az ajánlattételi határidő november 14.

