Kiderült, hogy a Tesco mennyi időre tervez Magyarországon

Év végi interjút adott a Világgazdaságnak Pártos Zsolt, a Tesco-Global Áruházak Zrt. ügyvezető igazgatója, aki szerint az üzletlánc hosszú távra tervez Magyarországon és az üzleti környezettel is elégedett: például a társasági adó és a munkáltatói járulék csökkentése is hozzájárult a friss bérmegállapodáshoz.

Az elérhető legkisebb béreknél a Tesco megtartja 15 ezer forintos bérelőnyét a jövőre 180,5 ezer forintra emelkedő garantált bérminimummal szemben. Mintegy 18 ezer főnyi munkavállalói létszámmal, a versenyszféra egyik legnagyobb foglalkoztatójaként, igyekszünk kellő távolságot tartani a legalacsonyabb béreink és a mindenkori bérminimum között - értékelte a legutóbbi bérmegállapodást a cégvezető.

A létrejött egyezség azt jelenti, hogy idén január óta átlagosan 33,6 százalékkal növekedtek a bérek, ami mögött egy többlépcsős, 11,1 milliárd forintos bérfejlesztés áll - olvasható a portálon.

Ám egyes áruházakban a 15 százalékot is eléri a létszámhiány, ezért a társaság a szakszervezetekkel közösen munkacsoportokat hozott létre például a pénztárosok, az árufeltöltők vagy a pultosok leterheltségének vizsgálatára. Rekordalacsony munkanélküliség mellett jóval nagyobb kihívás új munkatársakat találni, mint néhány éve, másrészt szembe kellett nézni azzal, hogy a meglévő erőforrásokkal, így a műszakbeosztással, az óraszámokkal is lehet hatékonyabban gazdálkodni - mondta Pártos.

Ezzel együtt a közelmúltban több száz új kolléga felvétele is megtörtént, s a toborzásban a meglévő dolgozókat is érdekeltté tették: a karácsonyi időszakban például 40 ezer forintos bónuszt kapnak, ha az ajánlott személy legalább három hónapig náluk dolgozik.

A diákszövetkezetek mellett a Tesco nyitott a nyugdíjas-szövetkezetek felé is, az elmúlt két hétben már néggyel kötött megállapodást, s számuk rövidesen ennek a többszöröse lehet. Továbbá majdnem ezer megváltozott munkaképességű kollégájuk is van. A láncnak saját képzési központtal is rendelkezik, ez a Tesco Akadémia, ahol csak a 2017-es évben mintegy százmillió forintot fektettek több mint ezer kolléga OKJ-képzésébe.

A jövőbe tekintenek

Pártos Zsolt a Világgazdaságnak adott interjúban hangsúlyozta, hogy a Tesco hosszú távon gondolkodik mind a régióban, mind pedig a magyar piacon. Szerinte ehhez hozzájárul az is, hogy az utóbbi években idehaza is adva volt a kiszámítható gazdasági környezet és a megfelelő jogszabályi háttér. A társasági adó és a munkáltatói járulék csökkentése is hozzájárult a bérmegállapodáshoz, a terhek további mérséklésével keletkező többletet is visszaforgatnák a munkavállalók megbecsülésébe - magyarázta.

Akár két-három éves távlatban is a növekedés kulcsa lehet, hogy némi súlypontáthelyezéssel hogyan tudjuk jobban támogatni az egyre népszerűbb kisebb, kényelmi formátumú áruházakat - magyarázta. De az is meghatározhatja a bővülést, hogy a hipermarketjeinkben milyen ismert kereskedelmi partnereket tudunk bevonni bérlőként az adott lokációba, mint például a H&M-et, a Media Marktot vagy a Decathlont.