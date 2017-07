Kiderült, kik nyertek a 200 milliárdos állami tenderen

Nemcsak sportsikerekben volt gazdag a hétvége, hanem egyes cégeknek közbeszerzési sikerekben is része volt, megjelent ugyanis a 200 milliárdos állami, korszerűsítési közbeszerzés eredménye. A nyertesek közt van a sikert sikerre halmozó WHB és ZÁÉV.

Lezárult az NFSI - Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. nettó 200 milliárd forint keretösszegű közbeszerzési eljárása, amelyen európai uniós támogatásból finanszírozott energetikai felújítási munkákra kerestek vállalkozókat. Ez az a gigatender, amelynek az eredeti keretösszege 500 milliárd forint volt, ám azt a kiírás után öt héttel, április elején lecsökkentette 200 milliárdra a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felügyelete alatt működő NFSI.

Az eredménytájékoztató szerint hárman tettek ajánlatot, s mindegyikükkel keretmegállapodást kötnek: a közbeszerzéseken sikert sikerre halmozó, biatorbágyi székhelyű West Hungária Bau Kft.-vel (WHB) és a zalaegerszegi ZÁÉV Építőipar i Zrt.-vel, továbbá az előzőeknél kisebb, illetve kevésbé ismert cégek alkotta konzorciummal, aminek tagja a szegedi Dél-Konstrukt Zrt. és a miskolci - volt Épkar-cég - Zeron Befektetési Zrt.

A konkrét munkákra a három fővállalkozó közül választanak majd kivitelezőket. A teljesítésbe a WHB alvállalkozóként bevonja majd az egyik gyakori partnerét, az Épkar Zrt.-t, továbbá az azonos érdekeltségi körbe tartozó székesfehérvári Fehérép Kft.-t, a budapesti székhelyű Fehér Ablak Kft.-t és Fehér Energia Kft.-t. A ZÁÉV a leányvállalatával, a Zala-Elektro Kft.-vel működik együtt, míg a harmadik nyertes kivitelezőnél az ajánlat benyújtásakor még nem volt ismert, hogy mely alvállalkozóval fog együtt dolgozni.

Az energetikai korszerűsítés részben műemlék épületeket érint (közhasználatú építmény vagy állami/önkormányzati fenntartású intézmények, honvédelmi és/vagy rendvédelmi szervezet létesítmények, egészségügyi intézmények). A keretösszeg 200 milliárd forint, de az NFSI "fenntartja a jogot, hogy a szerződéses keret ne kerüljön teljes mértékben megrendelésre" - derül ki a közbeszerzési dokumentumból.

A ZÁÉV építheti fel - az MTK és a szombathelyi stadion mellett - közel nettó 150 milliárd forintért az új Puskás Ferenc Stadiont a Magyar Építő Zrt.-vel együtt, amelynek ma már a WHB egyik cége és az Épkar a közvetett tulajdonosa. A pletykák szerint Mészáros Lőrinc közelébe került ZÁÉV sikereiről itt olvashat bővebben, míg a WHB állami budavári átépítési és felújítási munkáiról itt olvashat.

Az NFSI 500 milliárdos gigaközbeszerzése miatt tavasszal Berkecz Balázs, az Együtt alelnöke az Európai Csalás Elleni Hivatalhoz (OLAF) fordult. "Nem is érthető, hogy mi indokolja azt, hogy az ország számos pontján tervezett kisebb-nagyobb energetikai fejlesztést miért kell egyetlen közbeszerzésben lepályáztatni, hiszen ezzel kizárják a kis- és középvállalkozásokat is a munkákból (viszont így egyetlen nagy szerződés keretében, szinte átláthatatlanul lehet majd lenyúlni tengernyi közpénzt) - írja most blogján a politikus a még mindig jelentős összegű, 200 milliárdos keretű tenderről.Berkecz Balázs arra is felhívja a figyelmet az Index egy 2012-es cikkére hivatkozva, hogy az egyik nyertes cég, a Dél-Konstrukt korábbi felújítási munkájával problémák voltak: "a panelfelújításokhoz kialakított állami minősítési folyamat közben az Építésügyi Minőség-ellenőrző Kft. (ÉMI) komoly hibát talált a cég korábbi felújítási munkáiban, ezért felfüggesztette a minősítést".