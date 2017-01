Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kiderült, mennyi pénzt kaphat Miklós Edit

Miklós Edit magyar alpesi síző vasárnap délelőtti, a zauchensee-i sívilágkupa-futam hivatalos edzésén történt balesete nyomán közleményt adtak ki a sportoló biztosításával kapcsolatban.

Eszerint Miklós Edit 2012 októbere óta a Vienna Life Biztosító Zrt. ügyfele. A sportoló az amatőr síelők számára is elérhető Hóbarát síbiztosítással rendelkezik, amely akár 50 millió forintos összegig térít baleset esetén.

Valamennyi, a balesettel összefüggésbe hozható mentési és orvosi költségre - így többek között a kórházba történő helikopteres szállításra, a magánklinikán elvégzett műtétre és az ellátásra is - megtörtént a Vienna Life Biztosító garanciavállalása az ellátásban részt vevők felé.

Egy Ausztriában bekövetkezett síbaleset költségei között számottevő a helikopteres mentés 5-15 ezer eurós, a kórházi műtét és ellátás 8-20 ezer eurós és a hazaszállítás 1-1,5 ezer eurós díja. Éppen ezért fontos, hogy minden amatőr és profi síző rendelkezzen olyan biztosítással, amely ezeket is fedezi, illetve ugyanilyen jelentőségű a megfelelő védőfelszerelés használata is. Lesiklás során használjunk sisakot, gerincprotektort, továbbá térd-, könyök- és csuklóvédőket, emellett fordítsunk kiemelt figyelmet a síbakancsok és a kötések helyes beállítására is - figyelmeztet Szabó Tamás, a Vienna Life Biztosító utasbiztosítási szakértője.