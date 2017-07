Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kiderült, miről hallgat a Heineken - ezért zár be a sörgyár Martfűn

Idén kifuttatják, jövő év januárjától pedig teljesen megszüntetik a sörgyártást a Heineken Hungária Zrt. martfűi sörgyárában. A Szoljon.hu kiderítette a bezárás okát: a társaság nem kapott adókedvezményt.

Másfél-két évvel ezelőtt még azzal kereste meg önkormányzatunkat a Heineken, hogy fejleszteni szeretné a martfűi gyár kapacitását, új gyártósor beállításával cider gyártást hoznának ide - idézte fel a megyei portálnak az előzményeket Papp Antal, Martfű független polgármestere.

A sörgyár ilyen irányú törekvéseinek támogatásáról kormányhatározat is született az elmúlt évben. Az almabor alapú cider gyártás jövedéki adója rendkívül magas, közel százszázalékos, ezért a gyárvezetés azt kérte, hogy az önkormányzat is járjon közben a kormánynál a jövedéki adó csökkentése érdekében. Az idei évben július 1-től változott a jövedékiadó-törvény, mely azonban nem hozott kedvezményeket a cégnek.

A polgármester elmondta, hogy a Heineken arról tájékoztatta őt: több közép-európai ország közül ide szeretnék hozni a cider gyártást, ami létszámbővítéssel járna, de a kedvezőtlen adózási helyzet miatt a cégnek tovább kell lépnie.

A politikus szerint már korábban is sejtették, hogy ha a Heineken semmiféle kedvezményt nem kap, akkor a cég valamit tenni fog. Többször is kérték levélben az FVM-et, sőt Fazekas Sándor minisztert személyesen is, hogy gondolják át még egyszer a jövedékiadó-törvények módosítását. Előrelépés azonban nem történt.

Martfűnek nyolcvanhétmillió forint iparűzési adót fizetett a cég, mely várhatóan, ezáltal harmadára-negyedére esik vissza, ami már jelentős problémákat okozhat a városnak. A martfűi sörgyárat januártól szüntetik meg véglegesen. A helyén, egy körülbelül 20 fős logisztikai központot akar létrehozni a cég

