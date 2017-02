Kiszállt a NAV a magyar milliárdos cégéhez - vége a patinás vállalatnak

Vége az Alexandrának – nyilatkozta a cégcsoportot érintő fizetésképtelen helyzetről a könyves birodalmat felépítő, egykori milliárdos Matyi Dezső. Az üzletember szerint átverték őt, a másik fél szerint ő volt szabálytalan. A Napi.hu értesülése szerint a NAV bűnügyi munkatársai kiszálltak a könyvkereskedő pécsi logisztikai központjához.

Az Alexandrának gyakorlatilag előkészítették a végét, azt gondolom, hogy sajnos vége - nyilatkozta Matyi Dezső, a könyves cégcsoportot létrehozó vállalkozó a TV2 Tények Extra műsorának. Matyi szerint átverték őt, a másik fél szerint ő volt szabálytalan. Az Alexandra könyvesbolt hálózatot érintő, a könyvkiadókkal szemben fizetésképtelenné vált könyvnagykereskedő Könyvbazár Kft. és az üzleteket működtető Rainbow Üzletlánc Kft. közt kialakult elszámolási vita kapcsán most először adott interjút Matyi Dezső, eddig jogi képviselőjén keresztül reagált a sajtó megkeresésére.

A Matyi vezette Könyvbazár mintegy hárommilliárd forintos adósságot halmozott fel a könyves partnereivel szemben, ugyanakkor a Könyvbazárnak sem fizet a könyveket az üzleteiben értékesítő Rainbow. A Rainbow 50 százalékos tulajdonosa a Wolf-CRS Kft., amely a menedzsment jogokkal is rendelkezik, míg a fennmaradó 50 százalékon Matyihoz köthető személyek osztoznak. (Az elszámolási vitáról itt olvashat.) A kiadók kivonták könyveiket a boltokból.

NAV-intézkedés Pécsett

Lapunk úgy értesült, hogy a NAV Dél-Dunántúli Bűnügyi Igazgatósága munkatársai e hét elején megjelentek a Könyvbazár pécsi, Üszögi kiserdő utcai fióktelepén, ahol a könyvnagykereskedő raktárbázisa, autóparkja és irodái vannak. Hogy milyen intézkedésre került sor, megkérdeztük a NAV-tól, csütörtök óta várjuk válaszukat.

Korábban Somogyi Ferenc, az Alexandra-cégek átvilágítását - a tulajdonosok kérésére - elvégző PD Consulting Kft. vezetője nyilatkozott arról, hogy az átvilágítás során több szabálytalanságra bukkantak, tavaly decemberben és idén januárban három büntető feljelentést is tettek költségvetési csalás és sikkasztás miatt. Hogy a NAV lépése összefüggésben van a rendőrségi feljelentéssel, egyelőre nem tudtuk meg az adóhatóságtól.

Kik tették tönkre az egykori milliárdost?

A Matyi Dezsővel készült interjút több részben tervezi leadni Andy Vajna tévéje, az első részben Matyi beszélt egy adószakértőről, akit az Alexandra adósságrendezésével bízott meg 2013-ban, s aki a társaságok átvilágítását végző tanácsadóval most együtt keres új gazdát a könyves hálózatnak. Az üzletember arról is beszélt, hogy "veri a fejét a falba", mert az elmúlt években hallgatott az "úgynevezett tanácsadókra". (Minderről bővebben lentebb olvashat cikkünkben.) A TV2 a másik fél képviselőit egyelőre nem szólaltatta meg műsorában. Az Alexandra-sztori következő részében a TV2 beharangozója szerint kiderül, mi lesz az Alexandra sorsa, Matyi arról is beszél, kik tették tönkre, sőt még a "szervezett bűnözésről" is szól majd.

Korábban a bankok, most a tanácsadók tettek be

Matyi korábbi központi könyves cége, a Pécsi Direkt Kft. közel tízmilliárdos kötelezettségállománnyal 2015 márciusában került felszámolás alá. Akkor a kiadók mentették meg az Alexandra hálózatot a bedőléstől azzal, hogy nem vonták vissza könyveiket és megállapodtak Matyival abban, új cége, a Könyvbazár átvállalja a Pécsi Direktnél lévő tartozásokat, s azokat három év alatt kifizeti kamatmentesen. A könyvnagykereskedelmet 2013 novemberétől a Könyvbazárba, a boltok üzemeltetését a Rainbow-ba szervezték, de külön cég vitte tovább a könyvkiadást, az informatikai szolgáltatást, az áruszállítást.

Matyi a Pécsi Direkt nehéz pénzügyi helyzete kapcsán azt nyilatkozta 2014-ben a hvg.hu-nak: az OTP elnök-vezérigazgatója hiúsította meg, hogy a bank megállapodjon az Alexandra-cégcsoport egyik nagy hitele átstrukturálásáról. (AZ OTP volt a cégcsoport legnagyobb hitelezője, közel hárommilliárdos kölcsönnel.) Matyi volt a pécsi futball klub többségi tulajdonosa, a focicsapat finanszírozását azonban leállította 2014-ben, mert szerinte a Széchenyi Bank "meghiúsította" az érvényes, hosszú távú finanszírozási szerződését.

A mérlege szerint 2012-ben 17 milliárd forint, 2013-ban 15 milliárd forint mérlegfőösszegű Pécsi Direkt évek óta hatalmas, 9-10 milliárd forintra rúgó kötelezettségállományt görgetett. A 2013-as mérlegben 9,4 milliárdos kötelezettségállomány szerepelt, ebből 3,8 milliárd forint volt a szállítók felé fennálló tartozás, 2,8 milliárd forint a rövid lejáratú hitelek és 2 milliárd forint a hosszú lejáratra kapott kölcsönök

Matyi azt mondta a TV2-nek, hogy a cégcsoport adósságrendezést 2013-ban Stotz Gyula adószakértőre bízta, aki 3 és fél év alatt került olyan pozícióba, hogy a válságmenedzserrel (Somogyi Ferenccel) együtt már ő keres új gazdát a könyvbirodalom élére az üzleteket működtető Rainbow menedzsereként. Matyi szerint a beleegyezése nélkül még tulajdonrészhez is jutott a cégben a válságkezelők csoportja (a Wolf-CRS Kft. - a szerk.). "Három évig sok mindent lehetett volna másképp csinálni, verem is a fejem a falba, hogy nem így történt, hanem hallgattam az úgynevezett tanácsadókra" - nyilatkozta Matyi a tévének. Az üzletember arra a kérdésre, hogy nem érzi-e magát felelősnek azért, hogy nem tudta ezt a folyamatot megállítani, azt mondta, hogy "morálisan érzi magát felelősnek".

A Rainbow által üzemeltetett 56 könyvesboltot átvenné a Central Csoport. A társaság január végén jelentette be, hogy segítséget nyújt az Alexandra könyvértékesítési hálózatának fenntartásához és újjászervezéséhez.

Valahova elfolyt a bevétel

Stotz Gyula a Napi.hu-nak azt mondta, hogy Matyi most azokat vádolja, akik a vállalkozások átvilágításában, a szabálytalanságok feltárásában, illetve a törvényes működés helyreállításában vettek részt.

Somogyi Ferenc vezette PD Consulting végezte el a Könyvbazár átvilágítását 2016 júliusától a tulajdonosok megbízásából. Az auditot később kiterjesztették a Rainbow-ra is, ahol "átláthatatlan pénzügyi működést" tártak fel. A szabálytalanságok miatt több büntető feljelentést is tettek. Somogyi korábban arról beszélt lapunknak, hogy kiderült, a Rainbow bevételeiből Matyi és bizalmas munkatársai adtak kölcsönt - esetenként az új vezetőség tudta nélkül - más, Matyiékhoz köthető vállalkozásoknak és személyeknek. Így a Rainbow-hoz a boltokban befolyó bevétel egy része a Matyi-érdekcsoport más cégeihez került, míg a könyveket nagykereskedőként szállító Könyvbazár felé alig volt kifizetés - ezzel magyarázható, hogy a Rainbow tartozása meghaladja a hárommilliárd forintot a Könyvbazár felé.

Súlyos állítások oda-vissza

Később Matyi Dezső az MTI-nek küldött közleményében cáfolta Somogyi Ferencnek a Rainbow gazdálkodását szabálytalannak minősítő nyilatkozatát, szerinte a cég pénztárkezelése szabályos. Azt is cáfolta, hogy a Wolf-CRS korábban "mentőövet nyújtott" volna cégének, és hozzátette, hogy a Könyvbazár Somogyi Ferenc állításával szemben nem halmozott fel tartozást a Wolf-CRS-sel szemben.

Somogyi korábban azt mondta az MTI-nek, hogy a Könyvbazárnak a Wolf-CRS "nyújtott mentőövet" a dolgozók munkahelyének megőrzése és a működőképesség fenntartásához szükséges kifizetésekhez a Pécsi Direkt felszámolása előtt a céghez átkerült könyvkészlet biztosításával. A Magyi vezette Könyvbazár azonban időközben több mint egymilliárd forintos tartozást halmozott fel a Wolf-CRS-sel szemben. Ezt követően szerzett a Wolf-CRS 50 százalékos tulajdonrészt a Rainbow-ban.

Matyi MTI-s közleményében azt írta, hogy szerinte a PD Consulting célja nem az Alexandra-hálózat, a munkavállalók és a magyar könyvpiac 20-25 százalékát uraló eladótér megmentése, "hanem annak jogellenes megszerzése, eladása, és a vételár eltüntetése".