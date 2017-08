Kiszipolyozzák az embereket a magyar boltokban? - Meglepő adatok

A boltos kiskereskedelem májusi-júniusi megugrása felhúzta a túlóráztatást is. A munkaerőhiány mellett négy év alatt drasztikusan megnőtt a túlórák száma is - értékel a Blokkk.com.

K. Kiss Gergely, 2017. augusztus 4. péntek, 12:15

Az elmúlt években alaposan megugrott a munkaerőhiány a bolti kiskereskedelemben, nőtt a betöltetlen álláshelyek száma, így nem sok választásuk maradt a kereskedőknek, nyomták a túlórát, amennyire csak a szakszervezetek hagyták. Ha túlzásba viszik, akkor viszont könnyen odébbáll az eladó. Mentek a bérek is felfelé közben, a boltokban a fizikai dolgozók havi bruttó átlagkeresete 20 százalékkal nőtt egy év alatt - olvasható a portálon.

Csökkent a létszám, nőtt a túlóra

Ám a legfontosabb, a létszám nem nagyon változott, sőt. A bolti kiskereskedelemben a foglalkoztatottak számát nézve (amiben mindenki benne van, aki a boltokban dolgozik, alkalmazott, egyéni vállalkozó, segítő családtag) rendkívül sanyarú kép rajzolódik ki. Az elmúlt öt esztendőt nézve előbb 2015 első negyedévében volt csúcson a boltos foglalkoztatás (ez volt a vasárnapi boltzár indításának negyedéve), 374 ezer fővel. Talán nem véletlen, hogy a másik csúcs 2016 második negyedévére esett, ekkor lehetett újra kinyitni vasárnap, ekkor 376 ezer főre ugrott a teljes létszám. A közbenső időszakban persze sokkal kevesebben dolgoztak a boltokban (ennyi hatása azért volt a boltzárnak) - magyarázza a Blokkk.com.

Ezután negyedévről-negyedévre szépen olvadozott a foglalkoztatottak száma, a legutolsó 2017 első negyedévi adat szerint már csak 361 ezren ügyködtek a boltokban, áruházakban. Mindezek tükrében célszerű nézni a túlóráztatást:

És akkor jött a május

A túlórák aránya 1,3 százalékról 1,7 százalékra, súlyát tekintve 30 százalékkal emelkedett eközben. (2016-ban a boltosok összesen 327 millió órát dolgoztak a négy főnél nagyobb vállalkozásoknál.)

2017 első negyedévében még csak mozgolódott a boltos kiskereskedelem, a növekedés üteme 3 százalék volt, a legnagyobb létszámgondokkal küszködő élelmiszer piac 1,7 százalékkal nőtt. Májusban, júniusban viszont nagyot ugrott a boltos piac, 6 százalékkal, majd 5,5 százalékkal nőtt, amit a májusi adatok alapján úgy követte a túlóráztatás, hogy utolérte az előző évi, jó magas szintet.2017 első negyedévében a túlóraszám 0,9 millió óra volt a boltokban, kevesebb, mint egy évvel korábban, akkor 1,1 millió óra volt (ne feledjük, a húsvéti ünnepek 2016-ban márciusra, 2017-ben áprilisra estek, ez az eltolódás az élelmiszerboltok túlóráztatásában is nyomon követhető). 2017 áprilisában már utol is érte magát a túlóráztatás, erősen megközelítve az előző évi rendkívül magas szintet, a félmillió órát. Májusban pedig már az 514 ezer túlóraszám túl is lépte az előző évit (506 ezer órát).

Tehát a korábbi években alaposan feltornázott szinten mozog ismét a túlóráztatás a boltokban. A munkáskéz pedig továbbra is hiánycikk sok-sok boltban, kicsiben és nagyban egyaránt.

