Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kitehet magáért Budapest az idén nyáron

Nemzetközi előadókkal és új bemutatókkal erősít a Budapesti Nyári Fesztivál. A programokra több mint százezer nézőt várnak, s nézőcsúcsot döntenének - a magyar főváros nem csak a sportrajongóknak kínál élményeket idén nyáron.

Júniusban a kőszínházak bezárnak, de nyit a Budapesti Nyári Fesztivál (BNYF), amely idén világsztárokkal és különleges programokkal várja a nézőket augusztus végéig a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon, a Városmajori Szabadtéri Színpadon és a Margitszigeti Víztoronynál.

Több mint száz programot kínálunk, 55-féle kulturális-szórakoztató műsor keretében, s minden eddiginél több nemzetközi művész közreműködésével - tudta meg lapunk Bán Teodóra művészeti vezetőtől, a fesztivált szervező Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójától. Az idei rendezvénysorozat a "Kultúrák és kontinensek találkozója" mottó jegyében a művészet nemzeteket egyesítő szerepére kívánja felhívni a figyelmet.

A figyelem Budapestre irányul

A szervezők fontosnak tartják, hogy nemzetközileg ismert művészek is fémjelezzék a BNYF-et. Az ő Budapestre csábításuk több éves szervezőmunkát igényel, Bán Teodóra példaként említette az idei fellépők közül a háromszoros Grammy-díjas Hilary Hahn amerikai hegedűvirtuózt, a Béjart Ballet Lausanne balett-társulatot és a Porgy és Bess jazz-opera népszerű amerikai operaénekeseit (Laquita Mitchell és Kenneth Overton).

A programokra több mint 100 ezer nézőt várnak. Évről évre több külföldi vendég keresi fel a BNYF rendezvényeit. Törekszünk rá, hogy a legvonzóbb desztinációk között is előkelő helyet foglaljunk el, a Budapestre látogatóknak is hasznos szabadidős programokat kínáljunk - tette hozzá Bán Teodóra. A magyar főváros számára 2017 nyara kiemelkedő időszaknak ígérkezik turisztikai szempontból, hiszen a BNYF ideje alatt rendezik meg a FINA vizes világbajnokságot, a Forma-1-et és a Sziget fesztivált is.

A párhuzamos rendezvények miatt ugyanakkor a Szabad Tér Színház Kft. költségvetését a korábbi évekhez képest most jobban megterhelte a nemzetközi és hazai művészek szállásköltsége, és a műszaki-technikai szakemberek díjazása, illetve azok biztosítása. A fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő társaság évente 600-700 millió forintból gazdálkodik. A büdzsé fővárosi és állami támogatásokból, társasági adókedvezményes céges felajánlásból, valamint ezekkel közel azonos nagyságrendben jegyárbevételből áll össze.



Bán Teodóra /fotós: Éder Vera

Zene, zene és színház

Az immár 16. alkalommal megrendezett nyári fesztivált a Nemzeti Filharmonikus Zenekar koncertje nyitja meg június 9-én este a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon, Hamar Zsolt vezényletével. A reformáció 500. évfordulójának jegyében Mendelssohn művei csendülnek fel, a koncert sztárvendége Hilary Hahn amerikai hegedűművész lesz.

A margitszigeti színpadon bemutatják többek közt az Evita és a Doktor Zsivágó musicaleket, látható lesz Béjart Ballet Lausanne társulat Balett az életért című produkciója és Verdi A trubadúr című műve. Folytatódik az Operagála világsztárokkal-sorozat: idén Ailyn Pérez amerikai szopránt, Gabriele Viviani olasz baritont és Ramé Lahaj albán tenort hallhatja a közönség. Fellép a soul énekesnő, Y'akoto, a kanadai Cirque Éloize cirkusz-színház és a dél-afrikai kétszeres Grammy-díjas Soweto Gospel Kórus is.

A szervezők arra kérik a nézőket, hogy a szűkös parkolási lehetőségek miatt ne autóval, hanem tömegközlekedéssel vagy a fesztivál színházi hajójárataival érkezzenek a Margitszigetre (az utóbbi a Vigadó térről indul a Batthyány tér és a Szent István parki megállók érintésével). A színház saját kikötőjéből az esti előadások után visszafelé is indulnak hajók. A 26-os busz is sűrített járattal közlekedik az előadások napján.

Az Arany János-emlékévhez kapcsolódóan a BNYF a Petőfi Irodalmi Múzeummal együttműködve Arany-sétákat szervez a Margitszigeten, a költő életének egyik meghatározó helyszínén.

A Duna Művészegyüttes, a Magyar Állami Népi Együttes és a Szabad Tér Színház különleges táncjátékot mutat be a kiegyezés évfordulóján A Monarchia bálja címmel - írta programajánlójában az MTI.

A felújított, kilátóként is működő Margitszigeti Víztorony műemlék épületében a vizes világbajnoksághoz kapcsolódva helytörténeti kiállítást mutatnak be, a Víztorony udvara pedig négy alkalommal Jazzy Tower koncerthelyszínné változik.

A Széll Kálmán tértől ötperces sétával megközelíthető Városmajori Szabadtéri Színpadon a Színházi szemle program keretében vidéki és határon túli színházak vendégszerepelnek produkcióikkal, többek közt a nyíregyházi, a miskolci, a szombathelyi és a szabadkai társulat. Minden vasárnap délelőtt gyerekszínházi előadásokat tartanak, emellett augusztus végéig közel húsz világzenei, klasszikus- és könnyűzenei koncertet kínálnak a városmajori színpadon. A fesztiválról és a programokról bővebb információ a szabadter.hu oldalon olvasható.

Programajánló (tetszőleges válogatás)

Margitszigeti Szabadtéri Színpad Június 9. (péntek) Nemzeti Filharmonikusok Mendelssohn-estje, sztárvendég: Hilary Hahn hegedűművész Június 17. (szombat) Y'AKOTO koncert Június 23. (péntek), június 25. (vasárnap) Porgy és Bess operakoncert angolul, magyar felirattal Június 30. (péntek), július 2. (vasárnap) Doktor Zsivágó musical ősbemutató, a Szabad Tér Színház és a Győri Nemzeti Színház előadása Július 9. (vasárnap) The Best FilMusic Songs, szimfonikus filmsláger koncert Július 16. (vasárnap) Operagála világsztárokkal (Ailyn Pérez, Gabriele Viviani, Ramé Lahaj) Július 21. (péntek) Béjart Ballet Lausanne: Balett az életért, klasszikus balett Július 23. (vasárnap) Soweto Gospel Kórus koncertje Július 28. (péntek), július 30. (vasárnap) Verdi: A trubadúr, opera olasz nyelven, magyar felirattal Augusztus 4. és 5. (péntek, szombat) Cirque Éloize: Saloon zenés western-cirkusz Margitszigeti Víztorony-udvar Június 11. (vasárnap) Balázs Elemér Group Jazzy Tower-koncert Augusztus 18. (péntek) Fábián Juli & ZoohackerJazzy Tower-koncert Városmajori Szabadtéri Színpad 2017. június 3-8. (szombat-csütörtök) Duna Karnevál Fesztivál nemzetközi kulturális fesztivál Június 11. (vasárnap) Vakációváró fesztivál - többek közt Pinokkió-előadás és Kaláka koncert Június 16., 17., 18. (péntek, szombat, vasárnap) Sztárcsinálók rock-opera, a tatabányai Jászai Mari Színház vendégjátéka Június 24. (szombat) Amadeus színmű, a Szabadkai Népszínház magyar társulatának előadása Július 1. (szombat) Mohácsi testvérek: A falu rossza, népszínmű, a szombathelyi Weöres Sándor Színház előadása Július 2. (vasárnap) Myrtill: Párizsi szimfónia, szimfonikus koncert Július 15. (szombat) Swing à la Django feat. Stochelo Rosenberg, Roby Lakatos, Bangó Margit, koncert Augusztus 19. (szombat) Johann Strauss: A cigánybáró, a Dáma Díva és a Magyar Zenés Színház közös produkciója Augusztus 27. (vasárnap) Budapest Bár koncert

Forrás: szabadter.hu

Keressen állást vagy keressen munkaerőt egy olyan újgenerációs állásportálon, amely valódi, pontos egyezőség alapján rangsorolja a jelentkezőket - kattintson az allas.hu oldalra!