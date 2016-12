Kitört az akciós láz - itt vannak a hatalmas árcsökkentések

Elstartoltak az üzletekben a nagy leértékelések, karácsony utáni készletkisöprési akciók. A kedvezményes termékek közt a tartós fogyasztási cikkek - egyebek közt bútorok, lakberendezési termékek, műszaki portékák -, valamint a ruházat jelennek meg a legnagyobb súllyal. Lapunk a "szédületes" ajánlatok ezek közül válogatott, amelyek azonban számos buktatót is tartogathatnak.

A vezető áruházláncok jellemzően december 27-28-tól kezdődően időzítik karácsony utáni akcióikat, amelyeket általában néhány napos, vagy egyhetes időtartamra jelölnek ki. Ám a készletkisöprésre, utolsó darabokra, a kedvezmények limitált jellegére utaló felhívások szimpla marketingakciók is lehetnek, hiszen a tapasztalat azt mutatja, hogy egész januárban is jellemzőek az árengedmények, az igazán nagy akciózás pedig akkor veszi kezdetét, amikor az áruházak már valóban kényszerhelyzetbe kerülnek a raktáron maradt készletek miatt.

Az akciós termékek árajánlataiban mindig feltüntetik, mennyi volt az adott termék eredeti ára. A leárazások gyakran már első ránézésre is vonzóak, vásárlásra ingerlőek, ám főleg a fontosabb döntéseknél nem árt gyanakvónak lenni. Még ha az ajánlatok nagy többségénél korrektül is tüntetik fel az eredeti árat, nem egy ismert, nemzetközi márkánál előfordult már, hogy a kedvezmény keretében nem valós cédulát tettek ki, olyan magasra srófolva a régi árat, amennyiért soha nem kínálták az adott terméket - így a vevők a nyomott helyett csak egy normál áras terméket kaphattak meg. Érdemes tehát az adott üzletlánc korábbi kiadású katalógusait is átböngészni az alapos ár-összehasonlításhoz.

Dömping a bútorboltokban

Hétfőn indult a téli vásár a Kikánál. Az áruházlánc egységes akciókkal állt elő: minden szőnyegre 20 százalékos, miközben egyes lakástextíliákra, függönyanyagokra és orient szőnyegekre már 30 százalékos kedvezményt kínálnak. Polcokra, komódokra, előszobabútorokra 15 százalékos engedményt hirdettek - persze csak a készlet erejéig. A bútorkereskedő az összes lakásdíszre képre, tükörre, háztartási- és konyhai eszközre 15 százalékos árengedményt kínál - az apróbetűs útmutatóból azonban kiderül, hogy az ajánlat nem érvényes az elektromos háztartási és konyhagépekre.

Ezen felül, a Kika aktuális katalógusában több, mint 20 terméket hirdettek meg 10 és 50 százalék közötti árengedmények mellett - köztük nappali és hálószobabútorokat. Egy kivétellel az eredeti ár egyik esetben sem haladja meg a százezer forintot.

Túlnyomórészt szintén százezernél olcsóbb termékeket árazott le az Ikea, amely azonban hosszabb böngészésre készteti vásárlóit: budapesti áruházában körülbelül 160, míg a budaörsiben mintegy 210 termékét kínálja kedvezményesen. A leértékelések között pedig nagy a szóródás: elvétve találunk dekorációkat, kiegészítőket 70-95 százalékos kedvezménnyel, (a legnagyobb "rés", az egyik ajándékcsomag 50 forintos új, és csaknem ezer forintos régi ára között van), ám többségében a 30-50 százalék körüli leárazások a jellemzőek. Féláron vehetünk egyebek közt faliszekrényt, dohányzóasztalt, állólámpát és fekvőfotelt - az ilyen nagyobb termékeknél azonban nem árt a gyors döntés - a lánc ugyanis láthatóan inkább a kiegészítő termékeitől akar "szabadulni".

Minden ruhásszekrényre 20-40 százalékos árengedményt hirdetett a Jysk. A bútorláncnál a szemfüles vásárló féláron étkezőgarnitúrát, s néhány típusban ágykeretet, habszivacs matracot, valamint kanapét vehet - jellemzően ugyancsak a százezer forint alatti kategóriából leárazottan. A boltlánc felhívja a figyelmet arra, hogy egyes termékek korlátozott mennyiségben kaphatóak, ezekért azonban meg kell látogatni valamelyik áruházat, ugyanis a honlapon és a katalógusokban nem jelenítik meg őket. A Jysknél akár 66 százalékos kedvezménnyel is vásárolhatnak az akcióvadászok. (Az "akár", a "már" és a "korlátozott" szavak gyakori jelenléte a reklámújságokban, azonban inkább azt sejteti, hogy a pénztárakig rögösebb út vezet - a szerk.)

A nagyokhoz képest eltérő akciókkal vár a magyar RS9 Bútor áruházlánc, amely számos drágább, 100-400 ezer forint közötti termékét - például ágyát, kanapéját, sarokgarnitúráját - is leárazta. A téli kedvezmények azonban kisebbek, mint a multinacionális cégeknél: jellemzően 7-15 százalékosak, s csak kisebb részben találhatóak 20-40 százalékos "extra" ajánlatok.

Téli ruhát minél előbb!

A ruhaboltok közel fele már karácsony előtt megkezdte a leárazást, így sok meglepetést nem tartogatott december 27-e. Ugyanakkor bőven akadtak olyan üzletek, ahol csak az ünnepet követően lehet olcsóbban megvásárolni a 2016-os téli ruhákat: például az Inditex összes boltjában: így Zara, Bershka, Pull and Bear, Stradivarius, Oysho. Ám több helyen is csak most került ki az 50 százalékos akciót hirdető tábla, azaz nőtt a kedvezmények mértéke - számolt be a Dívány.hu.

A vezető sportboltláncok azonban az év végére koncentráltak a leárazásokkal. Így az Intersport december 27-31-re hirdette meg áfamentes napjait: az összes áruházban és outletben minden gyerek és felnőtt cipőre, sícipőre és korcsolyára a fogyasztási adó értéke a kedvezmény.

Egyhetes év végi "mega countdown" akciót hirdetett a Hervis, amelyet honlapján folyamatos visszaszámlálással követ. A leárazások keretében síruházatra, sífelszerelésre 20-60 százalékos, egyes cipőkre, ruhákra, túrafelszerelésekre sátrakra pedig 20-50 százalék közötti kedvezmény mellett lehet vadászni. Az eltökéltebb vásárlók pedig akár féláron is vehetnek hegyikerékpárt.

A Decathlon több mint 1100 termékére - mindenféle cipőre, ruhára és sportszerre - kínál 5-70 százalék közötti kedvezményeket az év végi kiárusítás keretében. Az utolsó darabként hirdetett, leárazott termékek sorában körülbelül 120 olyan portéka akad, amelyet már 50 és 70 százalék közötti kedvezménnyel érhető el.

Online és offline is támadnak a kütyük

Az Euronics készletkisöprés keretében több száz termékével akciózik - köztük háztartási kis és nagygépekkel, televíziókkal és notebookokkal. A kedvezményekben azonban nagy, 5-50 százalék közötti a szórás, így szerencsésen inkább az járhat az akciókkal, akinek már célzott vásárlási ötlete van. Ráadásul az újévi hajrában jelentős szerepet kap a marketing: miközben háztartási gépek termékcsoportban 29 901-99 901 forint közötti "szélsőséges" ajánlatokkal csábítanak, a legtöbb termékre csak néhány ezer forintos kedvezmény jár. (Egyes, normál áras sütőkhöz azonban ajándék szakácskönyvet és fűszercsomagot is adnak). A műszaki hálózat mosógép-csereakciót is hirdetett év végére - a cserekészülék most akár 30 ezer forintot is érhet ajánlatuk szerint.

A figyelem utolsó darabok! szlogennel a Media Markt akciós oldalai is bővelkednek. A társaság ugyanakkor az omnichannel megoldás mellett óriási, ezres nagyságrendű leárazott áruválasztékkal állt elő. Aki csak böngészik, vagy egyszerűen nagyobb áttekinthetőségre vágyik, annak az ár-összehasonlító oldalak mellett a kisebb csoportok, például a Best Byte ajánlatait is érdemes végignézni.

Ezt is tartsa fejben!



Bár a fogyasztóvédők ezt igyekeznek eloszlatni, régi tévhit, hogy a kedvezményes áron kínált termékekre nem érvényes a jótállás. Egyáltalán nem érdemes olyan helyen vásárolni, ahol az eladók még ezt az álláspontot hirdetik. A fogyasztóvédelmi törvény szerint ugyanis a jótállás és az ár között nincs összefüggés: a jótállással és szavatossággal kapcsolatos kötelezettségek alól nem vonhatják ki magukat a kereskedők. Továbbá tartós fogyasztási cikkek - például drágább műszaki eszközök- esetében 10 ezer forintnyi vételár felett kötelező a termékhez jótállási jegyet adni.

Érdemes arra is figyelmet fordítani, hogy ne "használtként" számlázzák ki olcsóbban a termékeket, mivel ez esetben is csorbulnak a fogyasztók jogai - az egyéves jótállás a felére esik le.