Klímára vágyik? Akkor erről tudnia kell!

A magyar háztartások többségében még elavult klímaberendezések vannak, 2014 január elseje óta ugyanakkor már csak a korszerű, úgynevezett inverteres készülékeket lehet beszereltetni a lakásokba - mondta az InfoRádiónak Zuggó Balázs, a Daikin Hungary Kft. ügyvezető igazgatója.

Domokos László, 2017. június 28. szerda, 07:39

Tilos 2014. január 1-je óta úgynevezett inverter nélküli klímaberendezéseket importálni és gyártani az Európai Unióban - mondta Zuggó Balázs, a Daikin Hungary Kft. ügyvezető igazgatója a portálnak.

Ezek nagyon régóta elérhetőek az unió piacán, a szabályozás bevezetéséig azonban elsősorban az úgynevezett on/off-os készülékek voltak elterjedtebbek, amelyek a használattól és karbantartástól függően akár 30 százalékkal több energiát is fogyaszthatnak a modern, inverteres készülékekhez képest.

Az inverter a kompresszor fordulatszámát, ezáltal a teljesítményét tudja szabályozni, ez tág modulációs tartományon belül működteti a kompresszort, így energiahatékonyabb a hűtés.

A közintézmények esetén sokszor nem a gazdaságosság a leglényegesebb szempont, magánbefektetéseknél, kereskedelmi egységek, irodaházak azonban régóta inverteres készülékeket használnak, a lakosság számára pedig a fenti uniós szabályozás bevezetése, 2014. január 1-je óta nincs is más opció - mondta el a szakember.

Ez azt is jelentette, hogy öt évvel ezelőtthöz képest a klímaberendezések árai jelentősen mérséklődtek. A korábban beépített berendezések 80-90 százaléka a régebbi, on/off-os volt. Az energiatakarékos felhasználáshoz figyelembe kell venni a külső hőmérsékletet, ahhoz képest 2-3 fokkal alacsonyabbra érdemes állítani a klímát - ajánlotta Zuggó Balázs. Ha egy 27 fokra felmelegedett szobát 24-25 fokra hűtünk le, ami már érezhető komfortnövekedést jelent, az inverteres készülék a hagyományoshoz képest akár 30 százalékkal kevesebb energiát használ.Karbantartás: az egészségért és az energiahatékonyságért.

Minden típusú készüléket ajánlott évente egyszer szakszervizzel karbantartatni. Ez nemcsak a beltéri egység szűrőjének kitisztítását jelenti, ami egyébként nagyon fontos, hanem a készülék tömörségének és a hűtőközegének ellenőrzését is. Ez biztosítja, hogy a berendezés azt a teljesítményt olyan energiahatékonysági szinten nyújtja, amit a gyártó garantál.

A karbantartás elmulasztása egészségügyi problémákat is okozhat és jelentősen növelheti a készülék energiafogyasztását - hangsúlyozta Zuggó Balázs. Azoknál a berendezéseknél, amelyek hűtésre és fűtésre is alkalmasak, évente két karbantartás is javasolt, sőt egy nagy intézményben, irodaházban akár ennél több ellenőrzésre is szükség lehet - mondta a Daikin Hungary Kft. ügyvezető igazgatója.