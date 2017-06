Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kőkemény spórolás több magyar banknál

Kíméletlen megszorítások, szigorú költségkontroll, üzleti aktivitást követő költségnövekedés - a Portfolio elemzése szerint nagyjából ebbe a három csoportba sorolhatók a magyar nagybankok az utóbbi időszak költséggazdálkodása alapján. A legszigorúbban az MKB, a Raiffeisen és a CIB bánt a költségeivel.

A látványos költségcsökkentést végrehajtó nagybankok közé elsősorban a Raiffeisent és az MKB-t sorolták a portálon, de a CIB is tovább szorított a nadrágszíjon - legalábbis bankadó nélküli költségszintje alapján. A Raiffeisen tavalyelőtt bejelentett, a lakossági fiókhálózatot is érintő költségcsökkentései tavaly értek be, az MKB pedig a szanálással szinte teljesen új életet kezdett.

Éves jelentésük alapján a K&H és az UniCredit is csökkentette tavaly a működési költségeit, mivel azonban ez a két bank a bankadót is a működési ráfordítások között tartja számon, az adóterhek változásával érdemes korrigálni számaikat. Ezt figyelembe véve már némi költségnövekedést látunk ezeknél a hitelintézeteknél.

Az OTP és az Erste, és kis mértékben a Budapest Bank esetében azonban egyértelműen nőtt a költségszint, üzleti aktivitásuk bővülésével párhuzamosan. A költségszintet a hazai munkaerőhiány és az informatikai fejlesztések is jellemzően felfelé tolják.

Az OTP vezető helyét semmi sem veszélyezteti, ugyanakkor feltűnő, hogy a nagy lakossági ügyfélszámmal rendelkező bankok (OTP, K&H, Erste, Budapest Bank) ezen a listán is élen állnak, a vállalatokra fókuszáló nagybankok azonban kisebb létszámmal is jól elműködnek. Ugyanez a sorrend a négy legnagyobb banknál a fiókszám szempontjából is.