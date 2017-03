Komoly fordulat jöhet Magyarországon a megújuló energiaforrásoknál

A jogszabályi háttér összeállt, finanszírozási hajlandóság és keret is rendelkezésre áll, a megújuló energiaforrások támogatására irányuló pályázatok kiírására azonban még várni kell - tudósított az NRGReport.com, a Horváth és Társai DLA Piper ügyvédi iroda által szervezett szakmai eseményről.

Minden készen áll arra, hogy a megújuló energiaforrások új támogatási rendszere, a METÁR elinduljon: a rendszer felkészült az új kapacitások kiegyenlítésére, a bankok finanszírozási kedve jobb, mint valaha, s úgy tűnik a jogszabályi keretek is kellőképp kiforrottak - összegezte a portál szerint Simon Gábor, a Horváth és Társai DLA Piper ügyvédi iroda energiaszektor szakterület vezetője.

Csupán az első pályázatok kiírásának ideje ismeretlen, s amíg az Európai Bizottság nem hoz döntést a tavaly elkészült csomagról, átmeneti szabályok mentén működik a támogatási rendszer. Az úgynevezett kis METÁR január elseje óta hatályos, s kevesebb támogatást biztosít, mint a teljes METÁR - mondta Grabner Péter, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal energetikáért felelős elnökhelyettese. A kiosztott támogatás mértéke vállalkozásonként és projektenként nem haladhatja meg a 4,5 milliárd forintot, a METÁR teljes támogatási kerete pedig nem lehet több 45 milliárd forintnál. A teljes METÁR uniós elfogadása azért késik, mert az Európai Unió szerint uniós alapszerződést sért, hogy a hazai termelésből és importból származó villamos energiát ugyanúgy terheli a díjfizetési kötelezettség, holott a díjbevételből finanszírozott támogatásból csak a hazai termelők részesülhetnek - mondta Grabner.

Ugrásra készen

A kérelemért folyamodók köre változatos, konszolidáció is várható - mondta Németh István, az ING bank igazgatója. A bankok a leghatékonyabb beruházókat fogják támogatni. A bankok kimondottan éhesek az új projektekre: egyre növekvő likviditással nyújtanak támogatást. Nemcsak árban, futamidőben is versenyeznek. Projektalapú finanszírozás esetén korábban a leghosszabb futamidő tizenöt év volt, s ez akár most is elérhető lehet.

A megújulók térnyerése megállíthatatlan, a háztartási méretű kiserőművek száma növekedni fog. A folyamatban szerepet játszik az is, hogy a napelemes rendszerek megtérülési ideje a korábbi 20-30 évről tizenegyre csökkent, ám nem feltétlenül ez a fő hajtóerő - mondta Fekete Csaba, az MVM stratégiai igazgatója. Divatról, trendről is van szó, amelynek eredményeképp sok háztartás dönthet úgy, hogy leválik a rendszerről, nem fizet rendszerüzemeltetési díjat, s maga termeli meg a szükséges energiát.

