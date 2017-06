Korlátozások lesznek a szentendrei HÉV vonalán

Megváltozik szombaton az 5-ös, szentendrei HÉV menetrendje pályafelújítás miatt: Békásmegyer és Szentendre között hétköznap kisebb korlátozással közlekednek a szerelvények, hétvégén viszont egyáltalán nem járnak majd július 9-ig ezen a szakaszon - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán az MTI-vel.

Szász Péter, 2017. június 14. szerda, 15:51

A szentendrei HÉV hétköznapokon a teljes vonalon és üzemidőben jár majd, de Békásmegyer és Szentendre között egész nap félóránként, csak a Batthyány tér irányú vágányon, négy hétvégén viszont egyáltalán nem közlekedik ezen a szakaszon.

Hétköznapokon a szerelvényekkel párhuzamosan pótlóbuszok járnak, hétvégén viszont csak a buszokkal lehet majd utazni. Békásmegyer és Szentendre között a hétvégéken a H5-ös járatok Pomáz érintésével haladnak, míg a H5SZ jelű pótlóbuszok nem térnek be Pomázra. Hétköznap a H5P jelzésű buszok hétköznap reggel, valamint 14 és 20 óra között közlekednek Békásmegyer és Pomáz között, a H5SZ pedig hétköznap is Szentendréig jár Békásmegyerről, de nem tér be Pomázra.

