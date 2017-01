Kóser vágóhidat hitelez az állami Eximbank

A budapesti székhelyű Quality Poultry Kft. fő tevékenysége a saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, de bejegyzett tevékenysége a húsfeldolgozás és a húskészítmény gyártása is - derül ki a Céginfo.hu adataiból. A minősített többségi tulajdonosa az EMIH, de tag benne az izraeli Avraham Jaakov David is. A 2014-ben hárommillió forint törzstőkével létrehozott cég jelenleg két főt foglalkoztat, 2015-ben mindössze 1,3 milliós forgalmat ért el. A 2015-ös beszámolója szerint 300 millió forintot tett ki a kötelezettségállománya. Az Eximbank 2016 augusztusában jegyzett be zálogjogot a két tulajdonos üzletrészére.