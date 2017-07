Közzétették: több mint 16 milliárdért kampányol a kormány

Tavaly decembertől idén decemberig nettó 16,6 milliárd forintot költhet tájékoztató kampányokra a Miniszterelnöki Kabinetiroda.

Domokos Erika, 2017. július 26. szerda, 06:40

Ajánlom

A kormányzati kommunikációra júliustól december elejéig újabb nettó 5,7 milliárd forintot költhet a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda - két szerződés keretében, amelyeket a New Land Media Kft.-vel és a Lounge Design Kft.-vel kötöttek "az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos kommunikációs feladatok ellátására". Ezek mellett december elejéig hatályban van még két másik megállapodás is a cégekkel, összesen 9,7 milliárd forintért - derül ki a kormany.hu-n közzétett szerződéses adatokból.

Balásy Gyula cégeivel kötött kommunikációs szerződések összértéke nettó 15,5 milliárd forint, ennél azonban többet költött a Miniszterelnöki Kabinetiroda lakossági tájékoztatásra tavaly november vége óta. Korábban Csetényi Csaba cégeivel, a Network 360 Kft.-vel és az Affiliate Network Kft.-vel is megállapodást kötöttek nettó 1,1 milliárd forintért, ennek teljesítési ideje tavaly november végétől idén augusztus 10-ig szól.

A New Land Media és a Lounge Design idén egy 85 milliós megbízást is kapott a kabinetirodától "komplex stratégiai kommunikációs feladatok ellátására", míg tavaly kommunikációs tréningek tartására is felkérték a New Land Mediát mintegy hárommillió forintért.

Forrás: kormany.hu

Kormányzati kommunikációVállalkozásTeljesítés idejeSzerződéses ár (nettó, milliárd Ft)Network 360 Reklámügynökség Kft., Affiliate Network Kft.2016. nov. 29. - 2017. aug. 10.1,147New Land Media Kft., Lounge Design Kft.2017. jan. 4. - 2017. dec. 5.1,943New Land Media Kft., Lounge Design Kft.2017. febr. 14. - 2017. dec. 5.7,874New Land Media Kft., Lounge Design Kft.2017. júl. 4. - 2017. dec. 5.1,732New Land Media Kft., Lounge Design Kft.2017. júl. 4. - 2017. dec. 5.3,937Összesen16,633

A kormány kommunikációs kampányaihoz kapcsolódóan jogi képviseletet és tanácsadást is igénybe vesznek, idén 3,3 millió forintért - derül ki a kormány honlapján közzétett dokumentumból.

A miniszterelnöknek ad tanácsot - többek közt -, bel- és külpolitikai elemzéseket készít a Voks Populi Kft.: 2016 márciusától és 2017. december végéig nettó 11 millió forintért. A cég egyik tulajdonosa Görgényi Tamás, aki a HVG korábbi cikke szerint az After Crying nevű együttes egyik dalszövegírója volt. A Céginfo.hu adataiból kiderül: Görgényinek volt közös cége Habony Árpád testvérével, Habony Máriával is, 2007-2010-ben, a Brand Lab Tanácsadó Kft., amelynek 2010-ben Jáksó László műsorvezető és Halkó Gabriella lett a tulajdonosa (Jáksó 2014-ben kiszállt a vállalkozásból; Halkó jelenleg a TV2 gazdasági és stratégiai igazgatója, korábban cégeivel műsorokat gyártott az MTVA-nak).

"Szakértői tanácsadás" a feladata a német Hans Kaisernak is: 2017 áprilisa és decembere között bruttó 36 ezer euróért (11 millió forint). Hans Kaiser Türingia egyik minisztere volt, és a Konrad Adenauer Alapítvány korábbi budapesti irodavezetője is volt.

Az Ypsylon Média Kft. idén június 19-én nettó 4,9 millió forintért kapott megbízást rendezvényszervezésre. A vállalkozást, illetve jogelődjét húsz éve Szabó László alapította, aki jelenleg vezető tanácsadó a cégnél (a Fideszhez köthető kommunikációs szakember korábban az MTVA kommunikációs igazgatója is volt, jelenleg a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke).

Az állami műsorszóró Antenna Hungária Zrt. feladata volt idén február és szeptember között, hogy Leslie Mandoki (Mándoki László) magyar állami támogatással megvalósult koncertjeiről filmet készítsen. A szerződés adatai szerint az Antenna Hungária nettó 175 millió forintot kapott arra, hogy "az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékévéhez kapcsolódóan megvalósuló londoni, párizsi és berlini kulturális-művészeti rendezvényről" filmet gyártson.

Az Optimusz Direkt Marketing Kft. az idei március 15-ei ünnephez kapcsolódóan látott el direkt marketinges feladatot, nettó 4,2 millió forintért.

(Nyitóképen a kormányzati köszönőkampány plakátja, forrás: MTI Fotó/Czeglédi Zsolt)

Ismerje meg a közbeszerzéseket, keressen a kiírásokban, legyen a nyertesek között!