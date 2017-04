Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Külföldi bank állt a hazai civilek mellé

Az Erste Bank közel hetven társadalmi vállalkozást karol fel a SEEDS nevű inkubátor-programjában. A másfél éves képzés és mentorálás mellett a szervezeteknek lehetőségük nyílik arra, hogy befektetőket találjanak az ötletükhöz, vagy banki hitelt kapjanak - derült ki a pénzintézet pénteki sajtóeseményén.

Általános probléma, hogy az induló civil és nonprofit szervezetek, társadalmi vállalkozások képtelenek fenntarthatóan működni, hosszú távon életben maradni. Az Erste ezért nem egy egyszerű jótékonysági pénzosztóműhelyt hozott létre: a SEEDS programban résztvevő társadalmi vállalkozások testre szabott, többlépcsős fejlesztést, szakmai segítséget kapnak. Emellett a legígéretesebb vállalkozások vissza nem térítendő támogatáshoz juthatnak, befektetői kapcsolatokat építhetnek, és felkészítést kaphatnak banki hitelből történő finanszírozásra, valamint a program folytatásában - újabb 1,5 év - is részt vehetnek.

A bank 200 jelentkező közül választotta ki a 68 támogatott szervezetet, amelyek a mentorálás és a képzés mellé akár banki hitelt is kaphatnak. A résztvevő szervezetek közül a legígéretesebbek és legelkötelezettebbek akár összesen 240 ezer euró keretösszegű vissza nem térítendő pénzügyi támogatásban is részesülhetnek az Erste Alapítvány jóvoltából. Emellett a programot az EU Foglalkoztatás és a Szociális Innováció Európai Programja (EsSI) is 126 ezer euróval támogatta.

A workshop-sorozaton résztvevő szervezetek között van több olyan szervezet is, amely már elindult, sőt akár több éve működik is. Ilyen a Nem Adom Fel Alapítvány, a Budapest Bike Maffia, a Kockacsoki Nonprofit Kft., a Magyar Élelmiszerbank Egyesület, a Kultúrgorilla vagy éppen a Re-Cikli Műhely. A cél az esetükben is az, ahogy hosszútávon fenntarthatók legyenek, hatásuk továbbgyűrűzzön a társadalomba.

A program egyik lebonyolítója, az Erste Group Social Banking Development részlege hasonló tevékenységet folytat a közép-európai régióban. Jelenleg 150 szervezetet támogatnak, 16 millió eurónyi hitelt osztottak szét társadalmi vállalkozások között.