Külföldre utazik? Figyeljen!

Itt a nyár az utazási főszezon. Ön tudja, hogy pontosan mire is fizet egy utasbiztosítás? Ha nem, olvassa el ezt!

Többek között e kérdéseket válaszolja meg ugyanis blogbejegyzésében a Vienna Life Biztosító.

Az idei első félévben volt olyan ügyfelünk, akinek a thaiföldi kórházi számlája több mint hétmillió forint volt, de említhetem az Egyesült Államokban kórházba került ügyfelünket is, akinek kezelése több tízmillió forintra rúgott - ami nem is meglepő, hiszen az USA-ban az ellátási költségek kirívóan magasak, akár a napi harmincezer dollárt (mintegy 8 millió forintot) is elérhetik - mondja Szabó Tamás, a Vienna Life utasbiztosítási szakértője.

Egy utasbiztosítás azonban fedezheti többek között egy balesetnél a mentés költségeit (például a helikopteres szállítás díját), az extrém sportolás következtében felmerülő ellátást, szükség esetén a családtagok kiutazásának és szállásának a költségét, az esetleges kórházi önrész, vizitdíj és a kórházi napidíj összegét, a magánkórházi ellátást, de a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök árát is.

Egy betegség vagy egy baleset miatt pedig könnyen előfordulhat, hogy meghiúsul vagy előbb véget ér az utazás, így az utazó nagy valószínűséggel elbukja a már kifizetett szolgáltatások, programok árát. Kivéve, ha volt utasbiztosítása, az ugyanis térítheti többek között a repülőjegy és a fel nem használt utazási napok (például a szállás) költségét, az autóbérlés, a turisztikai program, a körutazás díját vagy síelés alkalmával a síbérlet árát is.

Az ügyfelek akár az utazási iroda csődje esetén is számíthatnak biztosítójukra, amely például a megszakított utazás kapcsán díjvisszatérítéssel, illetve a telefonköltségek térítésével tud hozzájárulni a kárenyhítéshez - fogalmazott Szabó Tamás.

A világ repülőterein 2015-ben 23 millió poggyász veszett el, azaz minden ezer utasra 6,5 darab ilyen bőrönd jutott. Ha eltűnik a bőrönd, arra számíthatunk, hogy a biztosító egy adott keretig téríti a személyes tárgyaink értékét, míg a csomagjaink 6 vagy 12 órán túli késése esetén fizetheti például a piperecikkek, egy fürdőruha vagy egy váltás ruha beszerzését. Ha pedig a járatunkkal akad probléma, általában a többletköltséget - például a szállást és az étkezést - állja.

További részletek itt olvashatók.