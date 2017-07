"Kutya világ" jön a Mol-benzinkutakon

A Mol szeretné felhívni az utazóközönség figyelmét, a felelős állattartásra, ennek részeként mostantól mintegy 450 hazai töltőállomását nyitotta meg a kisállatok előtt - adta hírül a társaság.

K. Kiss Gergely, 2017. július 4. kedd, 15:37

Ajánlom

A PETA (People for the Ethical Treatment of Animal) állatvédő szervezet szerint minden évben rengeteg kutya szenved attól, hogy nyáron az autóban hagyják őket, még akkor is, ha ez csak pár percet jelent.

Amikor a kinti hőmérséklet 25 fok, a parkoló autóban 37-48 fok is lehet percek alatt. Ám amikor napon 32 fok van, az autó belső hőmérséklete kevesebb mint 10 perc alatt már a 71 fokot is elérheti. A négylábúak számára pedig mindez rendkívül veszélyes lehet, amire a gazdiknak kell odafigyelni - hívja fel a figyelmet a közleményében a cég.

A kezdeményezés részeként a vásárlóknak többé nem kell a Mol-töltőállomásokon az autóban hagyni a házi kedvenceket, ha utazásaik során ott megállnak. A felelős állattartók jól szocializált és egészséges állataikkal - saját felelősségükre - beléphetnek a Mol-töltőállomások légkondicionált közösségi tereibe is a házirend betartása mellett.

A Mol július közepétől a legforgalmasabb útvonalak mentén található töltőállomásokon speciális kisállat választékkal (például póráz, etető tálka) is bővíti kínálatát.