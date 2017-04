Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kutyája vagy macskája van? Akkor erről tudnia kell!

A kisállattartás számos kötelezettséget ír elő a gazdiknak. Nemcsak a felelősség, de a törvények is számos feltételt támasztanak azért, hogy megfelelően bánjunk az állatokkal - hívta fel a figyelmet a D.A.S. JogSzerviz.

A jogszabályok szerint a hobbiból - vagy ahogy a törvény fogalmaz kedvtelésből tartott - állatok azok, melyeket nem gazdasági céllal, nem állati eredetű termék előállítása, teherhordás miatt fogadunk be az otthonunkba. Ebbe a csoportba tartoznak a kutyák, macskák, nyulak, díszmadarak, -hüllők is. Mikor kiválasztottuk a kedvencünket, meg kell kapjuk az azonosításra vonatkozó adatokat, dokumentumokat, információt a fajáról és fajtájáról. Ezen felül az egyed neméről, koráról illetve a tartáshoz szükséges minimális ismeretekről is tájékozódnunk kell.

A gazda felelőssége, hogy a fajtának megfelelő táplálékról és tartási körülményekről gondoskodjon. Nyulak és rágcsálók esetén különösen oda kell figyelni a fogak koptatásához szükséges rágóanyag kihelyezésére is - írja cikkében a jogi portál.

Az egyik legfontosabb kötelezettség, hogy az állatnak megfelelő helye legyen, amely alkalmas az életre - például se nem túl forró, napos, se nem sötét és hideg. Fontos tudnia, hogy gerinces állatokat tilos túl kis helyen tartani, így a filmekben látott gömbakváriumban vagy kör alapú kalitkában.

Különböző fajú állatokat csakis akkor szabad egy helyen tartani, ha az együtt-tartás idegi megterhelést egyik egyed számára sem okoz és egymás testi épségét sem veszélyeztetik. Valamint, ha huzamosabb ideig nincs az állattal egy helyen, gondoskodjon arról, hogy valaki távollétében is foglalkozzon a kedvencével.

Aki pedig az előírásokat nem tartja be és a magatartása az állat maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza, netán gerinces állatát elűzi vagy kiteszi, állatkínzás miatt komoly büntetőjogi felelősséggel tartozik - figyelmeztet a D.A.S. JogSzerviz.

A húsvéti időszakban sokan döntenek úgy, hogy gyermeküknek nyulat vásárolnak házi kedvencként. Azok, akik később megbánják visszavihetik az állatokat a kereskedésekbe. A Nébih azt javasolja, hogy a következő napokban és hétvégéken érdemesebb szervezett nyúlsimogatókba járni, semmint fejest ugrani az állattartásba.