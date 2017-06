Lakástakarékja van? Kedvezőbb feltételekkel juthat pénzhez

Változnak az egyik legjobb hozamot kínáló lakáscélú megoldásokra, a lakás-takarékpénztári megtakarításokra vonatkozó szabályok. A lakás-takarékpénztáraknál az eddigi 75-ről 90 százalékra emelkedik az áthidaló hitelhez felhasználható korlát, ez jobb helyzetet teremthet a piacon - közölte a BankRáció.hu.

Domokos Erika, 2017. június 12. hétfő, 11:01

A lakástakarékkal rendelkezők még kedvezőbb feltételekkel juthatnak pénzükhöz a jövőben - olvasható a közleményben.

A lakás-takarékpénztári megtakarítások az állami támogatás miatt az egyik legjobb hozamot biztosító megtakarításnak számítottak, és a jövőben a lakás-takarékpénztárak összességében nagyobb összegben nyújthatnak az igénylőknek úgynevezett áthidaló lakáshitelt. A BankRáció.hu összeállítása szerint ugyanis megjelent az a jogszabály, amely szerint a lakás-takarékpénztárak az előző hónap végén rendelkezésre álló szabad eszközállományuk 90 százalékát használhatják fel áthidaló hitel folyósítására, szemben az eddigi 75 százalékkal.

Ez mit jelent?

Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az eddiginél nagyobb összegből hitelezhetnek a lakástakarékok - közölte Gergely Péter, a BankRáció.hu hitelszakértője. A lakás-takarékpénztári szerződéseknél ugyanis nemcsak a 4-10 év megtakarítási időszak után lehet lakáscélú kölcsönt igényelni, hanem a megtakarítási időszak alatt is, ezt hívják áthidaló kölcsönnek, amelyekből a most megjelent módosítás eredményeként több kerülhet a lakástakarékkal rendelkező ügyfelekhez - tette hozzá a szakember.

A törvénymódosítás rendelkezik arról is, hogy a lakás-takarékpénztárak a szabad eszközök, azaz a hitelek folyósításához szükséges összeg 10 százalékát kötelesek készpénzben vagy meghatározott biztonságos értékpapírokban tartani, szemben a korábbi szabályozásban szereplő 10 százalékkal. Gergely Péter szerint a változtatások élénkíthetik a lakáshitel-piacot, ezen belül is a lakás-takarékpénztárak hitelezési tevékenységét is felpörgethetik.

Hamarabb érkezhet a pénz

A BankRáció.hu összeállítása arra is felhívja a figyelmet, hogy idén júliustól egy másik, a lakástakarékosok számára fontos változás lép életbe: az úgynevezett kiutalási időszak 2 hónapra csökken majd a mostani 3 hónapról. Ez azért lényeges, mert lakástakarék-szerződéssel rendelkezők hamarabb juthatnak a megtakarított pénzükhöz.