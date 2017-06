Lánchíd Palota: milliárdos keringő

Végeláthatatlan perek sorozata övezi a Lánchíd Palota legújabbkori történetét - amely immár nem gazdasági, sokkal inkább egy politikai huzavona része. Máskülönben miként eshetne meg az, hogy a tulajdonost a bérlő Eximbank nem engedi be saját házába.

Szakonyi Péter, 2017. június 19. hétfő, 15:08

Ajánlom

Munkaterületen működik az Eximbank Zrt. központja. A tulajdonos ugyanis mindeddig nem vette át az átalakított egykori Lánchíd Palotát. Az állami tulajdonban levő pénzintézet ugyanis még beköltözése előtt a "maga igényeire" alakította a pazar épületet.

Ennek részeként lecserélték a méregdrága mozaikparkettát szőnyegpadlóra, alakították át a belső tereket és módosították az épület hűtő-fűtő berendezéseit is. Az építkezés költségeinek egy részét - mintegy 200 millió forintot - ráadásul a tulajdonos Nobilis Kristóf állta. Hogy a "rekonstrukciónak" mi lett a végeredménye azt mindmáig nem tudhatja, ugyanis az épületbe annak ellenére nem léphet be, hogy formailag ő, pontosabban a tulajdonos egyik cége végzi a palota működtetését-karbantartását. A épületbe való belépést állítólag banktitokra való hivatkozással tiltotta meg a bérlő Eximbank - tudta meg a Napi.hu.

Az állami pénzintézet és a magántulajdonos közti háborúskodás immár évek óta tart és egyelőre patthelyzet állt elő. Az immár tragikomédiának is beillő előadás első "felvonásában" a bíróság első fokon elutasította az Eximbank beadványát, amely az épületre vonatkozó szerződéskötés megsemmisítésére irányult. A bank annak megállapítását kérte a bíróságtól, hogy a felek között létrejött bérleti szerződés jó erkölcsbe ütközik és ezért semmis, ráadásul feltűnő értékaránytalanság miatt érvénytelen. A Fővárosi Törvényszék mindkét érvelést elutasította, és nem jogerős ítéletében 17 millió forint perköltség megfizetésére is kötelezte a felperes Eximbankot.

A Fővárosi Ítélőtábla a múlt héten azonban ezzel ellentétes határozatot hozott: elfogadta ugyanis az Eximbank fellebbezését, miszerint a bérleti szerződés jóerkölcsbe ütközésének kereseti kérelmében a Fővárosi Bíróság a bizonyítási eljárást részben mellőzte, részben hiányosan folytatta le. Emiatt az ítélőtábla utasította az elsőfokú bíróságot, hogy a jóerkölcsbe ütközés tekintetében teljes körűen folytasson le bizonyítást. Az értékaránytalansággal az Ítélőtábla láthatóan nem foglalkozott - a bérleti díj nagyságát ugyanis már az elsőfokú tárgyalás során ingatlanpiaci szakértők - többek közt a felperes Eximbamk által felkért szakértő cég is - is igazolták.

Az ítélőtábla döntését megelőzően, idén januárban egy másik jogi eljárás is indult Nobilisék ellen. A jogcím: különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének gyanúja. Az üzletember emellett két másik, a palotához köthető ügyben is érintett, amely közül az egyikben a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda gazdasági bűnözés elleni főosztálya folytat eljárást. A hvg.hu híradása szerint szerint Nobilis első gyanúsítotti kihallgatását meg is ejtették idén januárban. Az időpont azért lényeges, mert az első fokon meghozott ítélet még érvényben volt - eszerint pedig a Lánchíd Palota bérleténél nem volt szó közpénzek hanyag kezeléséről, és nem tartalmazott értékaránytalanságot sem. A legfrissebb fejlemények fényében azonban tovább folytatódhat a nyomozás Nobilisék ellen.

Amint arról már többször beszámoltunk a Lánchíd Palotát a CIB Bank workout cégétől, a Recovery Ingatlanhasznosító Kft.-től vette meg Nobilis Kristóf hárommilliárd forintért. Ezt követően tíz évre adta bérbe az épületet az Eximbanknak - a szerződést 2014. január 17-én kötötték. Sajátos módon a pénzintézet 2014 nyarán kérdésünkre még tagadta a bérleti szerződés létrejöttét és azt közölte, meghosszabbították az addigi székház Nagymező utcai bérleti szerződését. A bérleti szerződést szignáló Eximbank vezérigazgatóját, Nátrán Rolandot és a cégvezetés egy részét is lecserélték, majd pert indítottak Nobilis cége ellen. Az Eximbank ugyanakkor büntetőfeljelentést is tett a bank korábbi vezetői ellen.