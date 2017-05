Lantos Csaba fetűnt az autóipar környékén

A Spinto Hungária a kelet-közép-európai régió autógyártó vertikumának szeretne szerszámokat gyártani. A cég egy 21 millió eurós projekt keretében Miskolcon épít gyártócsarnokot. Az Index úgy tudja, hogy a hazai üzleti élet több ismert szereplője mellett az állam is beszállhat.

Komoly magánszereplők és több állami intézmény is összefogott egy miskolci szerszámgyártó vállalkozás, a Spinto Hungária Kft. elindításáért - írja az Index. Az internetes lap szerint az eredeti magánbefektetők (a cégregiszter szerint Filep Henrietta, Mucsányi Zoltán és Pócs János) mellé már korábban beszállt Hernádi Zsolt Mol-vezér Gran Equity elnevezésű tőkealap-kezelője.

A Jeremie-s mandátummal is bíró kockázati tőkés cég elnevezése, vagyis a Gran, Esztergom német nevét viseli. Az Index úgy tudja, hogy az eddigi befektetői kör hamarosan kibővülhet: Lantos Csaba milliárdos üzletember is beszáll, illetve az állami MFB Invest is részesedést szerezhet a cégben, mint hitelnyújtó bank.

A Spinto a magyar (miskolci) mérnöki tudásra építve, jelentős hozzáadott érték tartalommal bíró, autóiparban használatos precíziós szerszámokat szeretne gyártani. Ami pedig a helyszínválasztást illeti: Magyarország - állítólag - még ma is nagyon komoly technológiai előnnyel rendelkezik alumínium-feldolgozás terén - jegyzi meg a portál cikke.

A Spinto, mint egy innovatív és éppen ezért pillanatok alatt átalakuló iparág képviselője "gyorsítósávra" léphetett, ami azt jelenti, hogy a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a projektet, ami különböző engedélyek rapid és olajozott megszerzését teheti lehetővé.

A Index a piacon már kint lévő projektről azt is hallotta, hogy azt nem csak az állam, de az elmúlt évben igen sok hazai befektető is megvizsgálta, ami ha igaz, akkor a portál szerint nem kizárt, hogy Lantos Csaba mellé további új magánbefektetők is érkezhetnek.

Az Index értesüléseit sem Lantos Csaba, sem tulajdonostársai nem kívánták kommentálni, a lapnak azt mondták, rosszkor telefonáltak, mert most "nem nyilatkozhatnak". Háttérbeszélgetések alapján azonban sikerült feltérképezniük a sztori egyes elemeit.

Kik a szereplők?

Az ügyletben feltűnő szereplőkről az Index azt írja, hogy a cégjegyzék adataiból megismerhető magánszemélyekről viszonylag keveset lehet tudni. Filep Henrietta szerepéről háttérbeszélgetésekből sem tudták meg, hogy pénzügyi befektetése mellett milyen egyéb szerepe van a projektben.

Mucsányi Zoltán ügyvédként dolgozik. Aki Lantos mellett ismert még, az Pócs János, ő korábban a Bankár Kft.-s Kovács Gáborral vállalkozott együtt (a Bankár mellett a Sasadban is volt pozíciója, illetve a Telki Magánkórház ügyvezetője is volt). Később egy ideig ő vitte az egyik legkalandosabb hazai mezőgazdasági vállalkozást, a növénytermesztéssel és állattenyésztéssel egyaránt foglalkozó agárdi gazdaságot, ebből már kiszállt, viszont még mindig vannak ingatlanprojektjei is.

Lantos Csaba mindannyiuk közül a legismertebb üzletember, aki az üzleti pályáját a CA-IB, majd az OTP vezetésében alapozta meg.Mostanában a magánegészségügyben vannak üzletei. Ezen kívül az energia-kereskedő MET-csoport igazgatóságának elnöke, a gyógyszergyártó Richter Gedeon igazgatósági tagja, illetve a könyvkereskedő Libri felügyelőbizottságának is az elnöke. Ugyankkor sok fontos posztjáról lemondott az utóbbi időben, ilyenek voltak a Keler, a Magyar Posta, az FHB testületi tagságai.