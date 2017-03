Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Lázár: ez az elmúlt harminc év legnagyobb sikere

Az Európai Bizottság lezárt minden vizsgálatot a paksi atomerőmű bővítésével kapcsolatban, rábólintott az orosz hitelből történő finanszírozásra is - jelentette be Lázár János. A miniszter szerint más országok megtámadhatják a beruházást az Európai Bíróság előtt, illetve belpolitikai támadások is várhatók, utalt az LMP népszavazási kezdeményezésére.

A kormány hatvan évre rendezte Magyarország áramigényét és az alacsony áramárakat a paksi atomerőmű-beruházás révén - mondta Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki tájékoztatóján, ahol az elmúlt 30 év legnagyobb gazdaságdiplomáciai sikereként értékelte, hogy az Európai Bizottság jóváhagyta Paks 2 finanszírozását.

Minden brüsszeli vizsgálat lezárult a projekttel kapcsolatban. Az orosz technológia mindenben megfelel az uniós és nemzetközi biztonsági követelményeknek, Magyarországnak joga volt szerződést kötni, a fűtőanyag-beszerzés megfelel a jogi szabályoknak és a műszaki feltételeknek, a szerződések nyilvánossága és a titkosítások szintén megfeleltek, az állami támogatás pedig összeegyeztethető a normarendszerrel - idézte a tárcavezetőt az MTI.

Az Európai Bizottság állásfoglalása szerint a beruházás profitot fog termelni (1-2 százalékot), s a nyereséget a Paks 2 projektcégnek a tulajdonosának, az államnak kell átadnia, s szervezetileg el kell különülnie az MVM-cégcsoporttól.

Ezzel minden uniós jogi akadály elhárult a paksi atomerőmű bővítése elől, 2017-ben kezdődhet az engedélyeztetés, 2018-ban pedig az építkezés előkészítése - mondta Lázár.

A politikus egy újságírói kérdésre válaszolva azt is elmondta, hogy nem várható újabb uniós vizsgálat Pakssal kapcsolatban, ugyanakkor számít még más országoktól támadásra a magyar beruházással kapcsolatban az Európai Bíróság előtt, illetve belpolitikai támadásra is, népszavazási kezdeményezés is lehet. A kormány szerint Paks gazdasági kérdés, nem politikai - mondta a miniszter.