Legyen jól értesült, így biztosan nem marad le az üzletről!

Már a támogatás elnyerésétől a projekt megvalósításáig, azaz a szerződés teljesítéséig nyomon követhetővé válnak a közbeszerzési eljárások a legnépszerűbb közbeszerzési hirdetmény figyelő portál, a khf.hu fejlesztésének köszönhetően.

Napi.hu, 2017. június 29. csütörtök, 09:01

A külsejében és a funkcióiban is megújuló, piacvezető online közbeszerzési hirdetmény figyelő portálon, a khf.hu-n, nemsokára már a projekttámogatás elnyerésétől, illetve az előzetes tájékoztató vagy a közbeszerzési felhívás megjelenésétől egészen a szerződés teljesítéséig nyomon követhető lesz a közbeszerzési eljárások teljes folyamata.

"Jelenleg a megújuló khf.hu beta tesztjei futnak. Az uniós TED, a Közbeszerzési Értesítő, a Közbeszerzési Adatbázis (KBA) és további több száz forrás mellett a Miniszterelnökség uniós pályázati portálján (palyazat.gov.hu) megjelenő projektadatokat is integráljuk Magyarországon a közbeszerzési adatbázisunkba. Az adatok összekapcsolásával a teljes közbeszerzési eljárás folyamatát nyomon követhetik ügyfeleink. Így már nem csak elsőként értesülhetnek a várható beszerzésekről, hanem a teljes folyamat során naprakészen tájékozódhatnak az üzleti lehetőségekről, az esetleges változásokról, módosításokról és az eredményekről, egy adatbázisban" - tájékoztatta lapunkat Nádasdy Kata, a khf.hu igazgatója.

Az adatbázisok összekapcsolásával jelentős információs értéktöbblet képződik, mivel még átláthatóbbá válnak a jövőbeli beruházások és tervezett fejlesztések. A pályázati eredmények ismerete lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy egy adott szervezet, legyen az állami- vagy magán tulajdonú, egyes jövőbeni projektjeiről és ehhez kapcsolódó beszerzéseiről már akkor értesüljön, amikor az ezekhez szükséges forrásokat megítélik számukra. Üzleti előnyt jelent, hogy a pályázók időben értesülve fel tudnak készülni egy eljárásra, még az előzetes tájékoztató vagy az ajánlati felhívás megjelenése előtt, és tisztában vannak mind a kiíró személyével, mind a beruházás nagyságrendjével.

A cégcsoport dinamikusan terjeszkedik, szolgáltatása Magyarországon kívül már hat országban elérhető (Németországban, Görögországban, Szlovéniában, Bulgáriában, Szlovákiában és Romániában), s további hat országban vezetik be a következő egy évben helyi partnerekkel együttműködésben.

"A közbeszerzési adatbázisunkban összegyűjtjük valamennyi kiírást a forrásoldalakról, majd a vállalkozás által preferált iparághoz egyedi keresési beállításokat (profilokat) készít ügyfélszolgálatunk. Kényelmi szolgáltatásként nagy hangsúlyt fektetünk a személyes kapcsolattartásra, igyekszünk mindenben maximális segítséget nyújtani, hogy ügyfeleink a közbeszerzés napi figyelésén túl a portál felhasználói felületét használva tendenciákat és statisztikákat is nyomon követhessenek" - mondta Nádasdy Kata.

A fejlesztők olyan, minden EU-országra kiterjedő közbeszerzési hirdetmény és -eljárás figyelő portálrendszer kialakításán dolgoznak, amelyen keresztül a kis- és középvállalkozások egyszerűen hozzájuthatnak a közbeszerzési kiírásokkal kapcsolatos releváns információkhoz, így megkönnyítve számukra új vevők, megrendelések szerzését belföldön és külföldön egyaránt.

"Célunk, hogy ügyfeleink Európa-szerte olyan szolgáltatót lássanak bennünk, amely nemzetközi szinten áttekinthetővé és elérhetővé teszi a közbeszerzésekben megjelenő információkat és az új üzleti lehetőséget" - tette hozzá az üzletágvezető.

A 2009-ben indult hirdetményfigyelő szolgáltatást a Dolphio Technologies Informatikai Kft. fejleszti és üzemelteti, a khf.hu a vállalkozás egyik spin-off projektje. A Dolphio szoftverfejlesztési üzletága innovatív online szolgáltatások fejlesztésével és üzemeltetésével foglalkozik. Az utóbbi évek növekedésének köszönhetően Kelet- Közép Európa legdinamikusabban fejlődő IT vállalkozásai közé került a társaság, 2011 óta többször is szerepelt a Deloitte's Technology Fast 50 Central Europe listáján is.