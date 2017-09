Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Lehallgatják a bulinegyedet

Egy magyar startup csapat végezheti el a közeljövőben a VII. kerületi bulinegyedben tapasztalható zaj mérését - számolt be az InfoRádió.

A szenzorokkal az is mérhető, hogy az adott zajszennyezés emberek egy csoportjától vagy egy koncertteremből származik- monda Wolf Krisztián, a Robotic Observer ügyvezetője az InfoRádióban.

A zajmonitorozás azt jelenti, hogy a város stratégiai pontjaira szerelt szenzorok hosszabb ideig - hetekig, hónapokig, akár évekig - megfigyelik a zajkörnyezetet - magyarázta a Robotic Observer ügyvezetője.

A bulinegyed esetében azt kell megmérniük, mekkora zajterhelést kapnak az egyes területek.

A mesterséges intelligencia képes megismerni és szétválogatni a különböző zajforrásokat, mint az emberi fül, mi is meg tudjuk különböztetni, hogy egy jókedvű csoport megy el az ablakunk alatt vagy a szomszéd bárból szól a zene. A szenzorrendszer, ha megfelelő sűrűségben telepítjük, arra is képes, hogy a zaj pontos helyét is meghatározza.

A kijelölt pontokra szerelt szürke dobozok az online interfészen keresztül egy képernyőn megjelenítik a zajszintet, amelyet akár térképen is elhelyez - mondta Wolf Krisztián. Az adatok a mérési időszak alatt bármikor elérhetőek, és akár a zajkeltés pillanatában is megnézhetőek.

A folyamatos mérésnek az a legnagyobb haszna, hogy objektív adatokat ad a környékről, pontosan lehet tudni, mi zajlik ott, nem csak egy adott időpillanatban. Látható, mikor túlzott a zajterhelés és mikor kevésbé.